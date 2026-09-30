У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Ракетную опасность отменили в Калужской, Брянской и Волгоградской областях
На территории трех российских регионов отменили сигнал о ракетной опасности, об этом утром в среду сообщили власти этих субъектов.
В Брянской области ракетная опасность длилась более 40 минут, о ней сообщил глава региона Егор Ковальчук в Max.
Также об отмене такой опасности сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Max.
Кроме того, в Волгоградской области также звучал сигнал о ракетной опасности, о нем сообщали в региональном Главном управлении МЧС. Позднее ведомство в Max уведомило об отмене этой опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября над Калужской областью нейтрализовали 36 украинских беспилотников.
В Брянской области останавливали движение поездов на перегоне Тросна – Ржаница из-за атаки ВСУ. Серия атак дронов привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов в этом регионе.