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Мантуров и Чемезов осмотрели экспозицию России на оборонной выставке в Саудовской Аравии
Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Ростеха Сергей Чемезов осмотрели российскую экспозицию на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии, передает источник с места событий.
Как сообщил источник ТАСС, российская делегация, которую возглавляет Мантуров, ознакомилась со стендами концерна ВКО «Алмаз-Антей», Ростеха, Рособоронэкспорта и посетили стенд совместного предприятия России и Индии по разработке сверхзвуковых ракет «Брамос».
Свои изделия на форуме представляют более 20 предприятий ОПК России, среди них концерн Ростех и входящие в него «Высокоточные комплексы», Объединенная авиастроительная корпорация и «Технодинамика» «Ремдизель», ВКО «Алмаз-Антей» и «Специальный технологический центр».
Ранее ОАК решила показать Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии.