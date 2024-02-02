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ОАК решила показать Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии
ОАК покажет самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии представит самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35.
Согласно сообщению пресс-службы ОАК, на стенде Ростеха посетители смогут ознакомиться с продукцией ОАК, в частности с самолетами Су-75 Checkmate и МиГ-35, передает ТАСС.
Там также отметили, что зрители смогут увидеть модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А, который является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но принципиально отличается от предшественника усиленным крылом, новыми технологиям и двигателем ПС-90А-76. В ОАК добавили, что самолет вызывает большой интерес в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.
Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили, что Ростех на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии покажет более 100 разработок, включая тяжелый транспортник Ил-76МД-90А (Э) и танк Т-90МС.