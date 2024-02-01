Ростех решил показать более 100 разработок на выставке в Саудовской Аравии

Ростех покажет более 100 российских разработок на оборонной выставке в Саудовской Аравии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы госкорпорации, в этом году экспозиция Ростеха на World Defense Show будет включать более 100 разработок, а ключевой из них станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), передает ТАСС.

Также в Саудовскую Аравию привезут БМП-3 с динамической защитой, танк Т-90МС и стрелковое оружие концерна «Калашников». Кроме того, будет представлен барражирующий боеприпас «Куб» в экспортном варианте. В Ростехе отметили, что госкорпорация в Саудовской Аравии также покажет систему контроля воздушного пространства, способную отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, ЗРПК «Панцирь-С1М», ОТРК «Искандер-Э», противотанковый комплекс «Корнет» и управляемый снаряд «Краснополь-М2» калибром 155 мм. Также посетители выставки смогут ознакомиться с малогабаритным реактивным огнеметом в термобарическом снаряжении МРО-А «Бородач», а также с авиационными бомбами специального назначения.

Международная выставка вооружений World Defence Show 2024 пройдет в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М.