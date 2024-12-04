Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.3 комментария
Маск назвал события в Южной Корее шокирующими
Американский миллиардер Илон Маск выразил удивление событиями в Южной Корее, где парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения.
Американский предприниматель в соцсети X прокомментировал события в Южной Корее, назвав их шокирующими.
В ответ на пост пользователя, задавшего вопрос о текущей ситуации в стране, Маск написал: «Да, это шокирует».
Кроме того, он выразил удивление, прокомментировав новость о том, что парламент Южной Кореи принял решение об отмене военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они единогласно поддержали это решение. На это сообщение Маск ответил кратким «вау».
Ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су назначен командующим. Напомним, южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы импичмента.