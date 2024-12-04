Маск назвал события в Южной Корее шокирующими

Tекст: Александра Юдина

Американский предприниматель в соцсети X прокомментировал события в Южной Корее, назвав их шокирующими.

В ответ на пост пользователя, задавшего вопрос о текущей ситуации в стране, Маск написал: «Да, это шокирует».

Кроме того, он выразил удивление, прокомментировав новость о том, что парламент Южной Кореи принял решение об отмене военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они единогласно поддержали это решение. На это сообщение Маск ответил кратким «вау».

Ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су назначен командующим. Напомним, южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы импичмента.