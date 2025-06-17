Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию

Tекст: Александра Юдина

Издание указывает, что длительная и истощающая фаза конфликта на Украине вынуждает западных политиков переосмысливать изменение поддержки Киева. На Западе все чаще признают: масштабная военная победа Украины становится маловероятной, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, передает Politico.

Эксперты отмечают, что конфликт оказался затяжного характера. При этом, по данным украинского Минобороны, более 30% призывников не вышли на службу, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет не решило проблему нехватки кадров. Кроме того, демографическая и экономическая ситуация усугубляется, а политическое разногласие и коррупция вызывает нарастающее раздражение в Киеве.

Аналитики отмечают, что Россия в то же время смогла перестроиться на военных рельсах и обогнать Запад по производству боеприпасов.

В статье сообщается, что на недавних мировых переговорах в Стамбуле стороны продемонстрировали значительные разногласия: Киев предложил 30-дневное продолжение огня, Москва – два-три дня для эвакуации погибших.

Эксперты считают, что западным лидерам предстоит определиться – продолжать поддерживать Украину без ограничения или искать варианты замораживания конфликта.

Такой компромисс, как отмечают аналитики, может означать сохранение контроля над текущими территориями, обеспечение международных гарантий безопасности вне границ НАТО и поэтапные международные отношения, сопровождающиеся экономической и гуманитарной поддержкой.

Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.