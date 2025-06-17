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Литва сообщила о сбежавшем с транзитного поезда в страну россиянине
Литовские правоохранители начали розыск якобы российского гражданина, который, как сообщается, мог спрыгнуть с транзитного пассажирского поезда калининградского направления, сообщили в полиции страны.
В ехавшем из Адлера в Калининград поезда на подъезде к КПП в Кибартай нашли открытую дверь вагона, сообщили в полиции Литвы, передает ТАСС.
Отмечается, что в вагоне отсутствовал гражданин России 2004 года рождения. Ведется розыск.
Выход из транзитных поездов калининградского направления на территории Литвы запрещен.
В апреле Литва решила принять законы, ограничивающие прием просьб об убежище, по примеру Польши и Финляндии.
До этого литовские власти закупили вертолет за 11 млн евро для службы охраны границы, чтобы сопровождать транзитные поезда на калининградском направлении и оперативно реагировать на «возможные инциденты».