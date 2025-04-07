Tекст: Елизавета Шишкова

Вертолет, предназначенный для контроля транзитного движения поездов в Калининград, будет передан в службу охраны госграницы Литвы при МВД. Об этом сообщает ТАСС. Стоимость вертолета составила 11 млн евро, и средства для его приобретения были выделены из фондов Евросоюза.

Глава ведомства Владислав Кондратович отметил, что вертолет будет использоваться для сопровождения транзитных поездов и оперативного реагирования на инциденты. Он подчеркнул, что изменения в геополитической ситуации увеличили масштабы угроз, и сейчас приоритетом является максимальное оснащение сотрудников пограничной охраны необходимыми средствами.

Программа приобретения включает в себя не только сам вертолет, но и специальное оборудование для наблюдения, а также технические платформы и программное обеспечение. Все это позволит улучшить контроль за транзитом и повысить оперативность реагирования на возможные угрозы в регионе.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство переименованием музея в Калининградской области, заявляя, что город исторически литовский и что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде как части «Малой Литвы» вызвали обеспокоенность в Москве, поскольку рассматриваются как территориальные притязания.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал Литву не вмешиваться в дела российского региона и сосредоточиться на своих внутренних проблемах.