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Литва купила вертолет для сопровождения поездов в Калининград
Литва приобрела вертолет за 11 млн евро для службы охраны госграницы, чтобы сопровождать транзитные поезда на калининградском направлении и оперативно реагировать на возможные инциденты.
Вертолет, предназначенный для контроля транзитного движения поездов в Калининград, будет передан в службу охраны госграницы Литвы при МВД. Об этом сообщает ТАСС. Стоимость вертолета составила 11 млн евро, и средства для его приобретения были выделены из фондов Евросоюза.
Глава ведомства Владислав Кондратович отметил, что вертолет будет использоваться для сопровождения транзитных поездов и оперативного реагирования на инциденты. Он подчеркнул, что изменения в геополитической ситуации увеличили масштабы угроз, и сейчас приоритетом является максимальное оснащение сотрудников пограничной охраны необходимыми средствами.
Программа приобретения включает в себя не только сам вертолет, но и специальное оборудование для наблюдения, а также технические платформы и программное обеспечение. Все это позволит улучшить контроль за транзитом и повысить оперативность реагирования на возможные угрозы в регионе.
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