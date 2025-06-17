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В Ивановской области раскрыли подпольный цех по фасовке табака
В городе Шуя в Ивановской области сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального цеха, где фасовали и перерабатывали табак для продажи по разным регионам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В цехе обнаружили более четырех тонн готовых табачных изделий без акцизных марок, свыше девяти тонн сырья, упаковочные материалы и оборудование для рубки табака, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Общая стоимость конфискованной продукции превысила 73 млн рублей.
Готовая продукция распространялась через почтовые отправления по различным регионам страны. Возбуждено уголовное дело. В отношении предполагаемого организатора контрабандного бизнеса избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и причастных лиц.
Ранее в Подмосковье полицейские обнаружили нарколабораторию. В этом месте ежемесячно производилось более 300 кг мефедрона.