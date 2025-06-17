  • Новость часаИран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием»
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    Израиль готовит почву для сноса иранского руководства
    Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» и высмеял Макрона
    Озвучена причина сокращения западных поставок оружия Украине
    NYT: У США есть бомба, способная достичь ядерного объекта Ирана
    Стали известны цели российских ударов по аэропорту Киева
    «Большая семерка» заявила о праве Израиля на самооборону
    Названо условие вступления США в войну Израиля и Ирана
    Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного генерала КСИР
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию компании.

    4 комментария
    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

    2 комментария
    17 июня 2025, 11:20 • Новости дня

    Захарова заявила о признании G7 ущерба от антироссийских санкций

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о признании странами G7 значительных финансовых потерь в результате санкций против России.

    По ее словам, главным итогом заседания «Большой семерки» стало признание многомиллиардного ущерба, который страна понесла из-за антироссийских санкций, передает РИА Новости.

    Она отметила, что участники G7 фактически подтвердили нанесенный санкциями ущерб собственным экономикам. Захарова также иронично охарактеризовала эту ситуацию, назвав ее «самострелом».

    Ранее Politico писала, что лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.

    16 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская сторона отказалась от встречи с Россией по вопросам нормализации работы дипмиссий.

    Очередная встреча между Россией и США, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что консультации должны были способствовать нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. Она выразила надежду, что пауза, которую взяла американская сторона, не затянется надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в США Анатолий Дарчиев заявлял, что переговоры России и США по «раздражителям» должны пройти в Москве.

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    16 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном

    Политолог Ципис: Самая острая фаза войны Израиля и Ирана еще впереди

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США. Кроме того, западные спецслужбы попытаются спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Напомним, Иран и Израиль четвертые сутки продолжают обмен ударами.

    «Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его прогнозам, в ближайшие две недели ситуация будет лишь ухудшаться.

    «Удары, которыми обмениваются стороны, усилятся. Более того, в конфликт, скорее всего, вступят страны НАТО, в том числе США и Британия. Они выступят не столько на стороне Израиля, сколько против Исламской республики», – полагает собеседник.

    Он напомнил, что Штаты уже перебрасывают силы на базы вблизи Персидского залива. «Цель Запада – нанесение максимального ущерба иранской ядерной программе и свержение режима в Тегеране, как это было в Ираке и Ливии», – уточнил Ципис. Впрочем, исход нынешних событий не предопределен.

    Так, о военной поддержке Исламской республики объявил Пакистан, который владеет ядерным оружием, напомнил эксперт. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее заявил, что Исламабад окажет Тегерану помощь «всеми возможными средствами». «Баланс сил меняется», – отметил Ципис.

    «Деэскалация возможна лишь при ряде условий. Во-первых, если Иран согласится на все требования Израиля, среди которых – отказ от ядерной программы. Во-вторых, если произойдет смена режима в Тегеране. Я допускаю, что в стране может быть спровоцирована «цветная революция» или гражданская война. Зарубежные спецслужбы работают на этом направлении, активно взаимодействуя с иранской оппозицией», – детализировал политолог.

    «Стоит также учитывать, что наблюдается бегство мирного населения из иранской столицы. Они уезжают либо на периферию, либо в соседние государства, включая Азербайджан и страны Средней Азии. Для сравнения: в Израиле пока нет паники, хотя ситуация очень напряженная», – заключил собеседник.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. По информации иранского Минздрава, с начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализированы. 90% пострадавших – гражданские лица.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    17 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    Politico: Запад не в состоянии помочь Украине победить Россию
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Военный конфликт на Украине постепенно превращается в затяжное противостояние, и теперь западным странам приходится столкнуться не с победой Киева, а с мировым соглашением о прекращении боевых действий, пишет Politico.

    Издание указывает, что длительная и истощающая фаза конфликта на Украине вынуждает западных политиков переосмысливать изменение поддержки Киева. На Западе все чаще признают: масштабная военная победа Украины становится маловероятной, несмотря на значительные финансовые вложения и военную помощь, передает Politico.

    Эксперты отмечают, что конфликт оказался затяжного характера. При этом, по данным украинского Минобороны, более 30% призывников не вышли на службу, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет не решило проблему нехватки кадров. Кроме того, демографическая и экономическая ситуация усугубляется, а политическое разногласие и коррупция вызывает нарастающее раздражение в Киеве.

    Аналитики отмечают, что Россия в то же время смогла перестроиться на военных рельсах и обогнать Запад по производству боеприпасов.

    В статье сообщается, что на недавних мировых переговорах в Стамбуле стороны продемонстрировали значительные разногласия: Киев предложил 30-дневное продолжение огня, Москва – два-три дня для эвакуации погибших.

    Эксперты считают, что западным лидерам предстоит определиться – продолжать поддерживать Украину без ограничения или искать варианты замораживания конфликта.

    Такой компромисс, как отмечают аналитики, может означать сохранение контроля над текущими территориями, обеспечение международных гарантий безопасности вне границ НАТО и поэтапные международные отношения, сопровождающиеся экономической и гуманитарной поддержкой.

    Ранее Владимир Зеленский выразил опасения относительно снижения поддержки Украины со стороны Запада из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    17 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Глава РФПИ: Антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов

    Дмитриев оценил потери экономики США от антироссийских санкций в 300 млрд долларов

    Глава РФПИ: Антироссийские санкции стоили США 300 млрд долларов
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оценку ущерба экономике США из-за антироссийских санкций в 300 млрд долларов озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    По его словам, американские компании понесли значительные убытки, и эта оценка ранее уже называлась им в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    «Поскольку Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 млрд долларов – это глупость Байдена», – заявил глава РФПИ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) в ответ на пост иностранного журналиста.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о положительном знаке со стороны американского коллеги относительно законопроекта о введении санкций против России. Макрон поделился этим на саммите G7, посчитав ответ Трампа обнадеживающим.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого администрация Трампа пыталась изменить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

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    16 июня 2025, 22:22 • Новости дня
    FT узнала способ ЕС обойти любое вето со стороны Венгрии или Словакии

    FT: ЕС собрался запретить новые контракты на поставку российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России, а действующие соглашения прекратить поэтапно до 2028 года, чтобы обойти любое возможное вето со стороны Венгрии или Словакии, пишет FT.

    Европейская комиссия (ЕК) планирует запретить всем компаниям в странах ЕС заключать новые контракты на поставку российского газа, используя нормы торгового права, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии, пишет Financial Times (FT).

    Согласно представленному ЕК обзору, с которым ознакомилась газета, новые соглашения на российский газ будут запрещены с момента принятия решения, а краткосрочные контракты и поставки трубопроводного и сжиженного газа прекратятся с 2026 года. Договора с долгосрочными обязательствами должны быть расторгнуты к 1 января 2028 года. Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрено исключение: они смогут продолжить выплаты по действующим контрактам до 2027 года, сказано в статье.

    Как отмечает издание, предложения могут быть изменены в процессе обсуждения. В Еврокомиссии подчеркивают, что новый механизм позволит обойти единогласное одобрение, необходимое для санкций, и принять решение большинством голосов.

    Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике, заявил, что ЕК хочет учесть потребности в энергоснабжении всех стран и обеспечить доступные цены.

    Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность юридическими рисками и возможными штрафами при расторжении контрактов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если ограничение российских энергоносителей будет введено.

    По плану Еврокомиссии, страны ЕС, продолжающие получать российский газ, должны будут представить планы диверсификации.

    «По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, что меньше, чем примерно две пятых. Однако по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 18%, в основном за счет увеличения поставок российского СПГ», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

    В июне премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что инициатива Еврокомиссии об отказе от российских нефти, газа и ядерного топлива нанесет ущерб Венгрии и ЕС. Он заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.

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    17 июня 2025, 00:28 • Новости дня
    На саммите G7 усомнились в способности Зеленского выпросить оружие для ВСУ

    Reuters: Комментарии Трампа заставляют сомневаться в получении Зеленским оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из G8, он не стал высказывать о восстановлении страны в группе, да и прочие его высказывания вызвали сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет чего-либо добиться на встрече во вторник.

    «Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом новые закупки оружия для Украины. Европейские официальные лица отметили, что надеются использовать встречу Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник и саммит НАТО на следующей неделе, чтобы убедить Трампа ужесточить свою позицию», – передает Reuters.

    При этом европейские лидеры продолжают надеяться на то, что им удастся склонить Трампа к ужесточению антироссийских санкций. Тогда как Трамп скептически относится к мерам, которые обходятся дороже тем, кто их назначает, о чем он заметил на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде. При этом сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде.

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине и уже подготовили ряд отдельных документов по определенным тематикам.

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    17 июня 2025, 00:45 • Новости дня
    Трамп пожаловался, что санкции обходятся США в «огромные деньги»

    Трамп: Санкции обходятся США в очень большие деньги

    Трамп пожаловался, что санкции обходятся США в «огромные деньги»
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции в качестве меры воздействия на страну, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать, заявил он в беседе с пулом журналистов Белого дома.

    Когда Трампа спросили о возобновлении переговоров между США и Россией, он ответил, что «Они уже начались», при этом об усилении санкций против России Трамп говорить не намерен, так как скептически настроен.

    «Санкции обходятся нам в большие деньги. Когда я налагаю санкции на страны, это обходится США в большие деньги, в огромные деньги. Надо говорить о миллиардах и миллиардах долларов, санкции – это не так просто, это не просто улица с односторонним движением», – ответил глава Белого дома.

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей.

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    16 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Президент Ирана озвучил условие для продолжения переговоров с США

    Пезешкиан связал диалог с США с прекращением израильских ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал прекращение израильских атак главным условием для возможного возобновления переговоров с Соединенными Штатами.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что США должны прекратить израильские атаки на Тегеран для возобновления переговоров, передает ТАСС.

    По словам Пезешкиана, «если США хотят возобновить переговоры, они должны сначала остановить региональную агрессию Израиля», цитирует его агентство Mehr.

    Позиция Ирана по этому вопросу была озвучена на фоне продолжающегося обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Власти страны настаивают на прекращении военных действий и воздерживаются от диалога до выполнения этого условия.

    Ранее иранское руководство неоднократно требовало от США использовать влияние на Израиль для снижения напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем.

    Анкара и Каир выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана и предупредили о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что участие в переговорах с США не имеет смысла, пока продолжается агрессия Израиля против Ирана.

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    16 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Сенатор Грэм призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана

    Грэм предложил Трампу совместные удары с Израилем по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор Линдси Грэм призвал Дональда Трампа добиться полного уничтожения иранской ядерной программы, включая применение военной силы.

    Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, выступил с призывом к Дональду Трампу полностью ликвидировать ядерную программу Ирана, передает РИА «Новости».

    В эфире CBS News Грэм заявил: «Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы – значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем – значит, лететь». По мнению сенатора, худшим исходом будет нанесение удара по иранской ядерной инфраструктуре, который не приведет к ее полной ликвидации, он назвал такой сценарий катастрофическим.

    Как уточняет агентство, ранее Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США по ядерной проблеме при посредничестве Омана, однако очередной раунд, назначенный на 15 июня, был отменен после начала атак Израиля по объектам в Исламской республике.

    В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой его ВВС нанесли удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 3» и заявил о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по израильским военным и промышленным объектам. Обмен ударами между странами продолжается несколько дней. По информации иранских властей, погибли более 220 человек, пострадали более 1,2 тыс. В Израиле сообщают о более 20 погибших и около 600 раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление МИД Ирана о готовности отказаться от ядерного оружия может оказаться манипуляцией, поскольку ранее Тегеран всегда заявлял о мирном характере своей ядерной программы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы собирается передать ядерное оружие своим союзникам, включая йеменских хуситов. В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5.

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    17 июня 2025, 01:47 • Новости дня
    Австрийская партия свободы потребовала разъяснений цели визита Зеленского в Вену

    Австрийская партия свободы назвала визит Зеленского уходом от проблем страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская партия свободы потребовала разъяснений цели визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вену. Там отметили, что австрийский народ никто не спрашивал, желает ли он спонсировать киевский режим и стоять за него горой, сказано в обращении на сайте партии.

    «Потому что Владимир Зеленский был приглашен именно сегодня, не случайно. Они (власти Австрии) хотят, чтобы тема визита была освещена в средствах массовой информации, а не в дебатах о бюджете! Это целенаправленный саботаж парламентской деятельности, совершаемый здесь «светофором неудачников», –  сказано в партийном обращении.

    Глава партии Кристиан Хафенекер отметил, что граждан страны никогда не спрашивали мнения о том, что три млрд евро из их налоговых денег прямо или косвенно будут переведены в Украину.

    «И точно так же их не спрашивали, должен ли Зеленский заниматься здесь политикой сегодня! Нейтралитет является для австрийцев одной из важнейших задач, поэтому его нельзя попирать <...> Австрийцы в большинстве своем поддерживают нейтралитет – и это следует учитывать!» – сказал он.

    Хафенекер отметил, что приглашение Зеленского – это целенаправленное отвлечение внимания от бюджетной катастрофы. На встрече с Зеленским власти не обсуждали тот факт, что австрийские политики и журналисты гибнут из-за украинского конфликта, что взрыв трубопровода «Северный поток», в который было инвестировано около 1 млрд евро денег австрийских налогоплательщиков, нанес удар по энергетической магистрали Европы, что посольство Украины в Вене вербует наемников, сказал он.

    Эти темы не для беседы с Зеленским, отметил партийный лидер, так как, по его словам, власти Австрии пытаются затянуть войну на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба, а затем превратить восстановление в бизнес.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии.

    До этого сообщалось, что представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.


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    16 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    CNN сообщил о попытке взлома почты сотрудников Washington Post

    Хакеры попытались проникнуть в электронную почту журналистов Washington Post

    Tекст: Денис Тельманов

    В электронной почте некоторых работников американской газеты Washington Post зафиксировали попытку несанкционированного доступа, после чего руководство инициировало внутреннее расследование инцидента.

    Попытку взлома email-аккаунтов сотрудников Washington Post зафиксировали вечером в четверг, сообщает CNN. Руководство издания заявило о «возможной точечной» хакерской атаке на их электронную систему.

    Главный редактор Мэтт Мюррей рекомендовал всем работникам газеты сменить учетные данные для повышения безопасности почтовых аккаунтов. Сейчас идет внутреннее расследование происшествия, чтобы выяснить масштабы и последствия атаки.

    CNN приводит слова из внутреннего письма, разосланного сотрудникам редакции, в котором говорится: «Хакеры пытались взломать email-аккаунты ряда журналистов Washington Post».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское оборонное ведомство намерено инвестировать значительные средства в развитие искусственного интеллекта и создание подразделения для наступательных хакерских операций.

    Внешнеполитическое ведомство Чехии усилило меры кибербезопасности после взлома почты своих дипломатов хакерами, якобы связанными с КНР. ЕС создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве, чтобы снизить зависимость от американских данных на фоне сокращения финансирования США подобных проектов.

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    17 июня 2025, 10:31 • Новости дня
    МИД призвал США отменить оговорки к Женевскому протоколу

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство иностранных дел России обратилось к Соединенным Штатам и другим странам с призывом отменить оговорки к Женевскому протоколу о запрете химического и бактериологического оружия.

    В сообщении МИД отмечено, что ряд государств, в том числе США, до сих пор сохраняют оговорки, позволяющие использовать химические средства в случае нарушения протокола другими государствами, передает ТАСС.

    В ведомстве считают, что столетний юбилей документа – подходящий повод пересмотреть вопрос об оговорках. В МИД России подчеркнули, что их отмена повысила бы действенность международного права и укрепила бы режим нераспространения оружия массового уничтожения.

    В министерстве также заявили о приверженности России принципам Женевского протокола и утверждают, что страна неукоснительно выполняет все содержащиеся в нем обязательства.

    Женевский протокол был подписан Советским Союзом в 1927 году, а через год ратифицирован с оговорками. В 2000 году Россия приняла закон о снятии этих оговорок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году на женевских платформах ООН по разоружению прогнозировалось напряженное обсуждение ключевых вопросов, включая ядерное разоружение и предотвращение ядерной войны.

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    17 июня 2025, 09:23 • Новости дня
    Politico: Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России без США

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно, пишет Politico.

    По данным издания, оставшиеся участники встречи сосредоточили внимание на возможном ужесточении ограничительных мер в отношении России, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что Дональд Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых санкций, поскольку считает их слишком затратными. По мнению Трампа, европейские страны должны первыми ввести такие меры.

    Евросоюз и Британия, как пишет издание, выступают за более скоординированный подход к антироссийским санкциям. Трамп также отказался поддержать идею снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия американского лидера Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.

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