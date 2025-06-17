КСИР Ирана нанес ракетный удар по военной базе Израиля

Tекст: Дарья Григоренко

Иранский телеканал SNN сообщил о нанесении ракетного удара Корпусом стражей исламской революции по базе Глилот, расположенной в пригороде Тель-Авива. Отмечается, что целью атаки стал важный логистический центр израильской военной разведки, передает ТАСС.

Ранее Иран провел массированную атаку на израильские города Тель-Авив и Хайфу, а также другие военные объекты, используя передовое вооружение и сотни ударных беспилотников.

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В Тель-Авиве и ряде других регионов Израиля объявили воздушную тревогу на фоне ракетных запусков с территории Ирана. Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил о начале девятой волны непрерывных атак по Израилю.



