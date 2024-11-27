Полицейские задержали легковушку с восемью баранами на омской трассе

Полиция задержала на омской трассе легковушку с восьмью украденными баранами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Утром на трассе Шербакуль – Азово полицейские остановили подозрительный автомобиль Nissan. В салоне находились трое людей и восемь баранов, сообщает РИА «Новости». Полицейские доставили всех в отделение, где выяснили, что бараны были похищены ночью из загона в деревне Северное. Животные были возвращены владельцам.

Следствие установило, что двое из задержанных причастны к кражам скота из загонов в селах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов стоимостью 593 тыс. рублей. Мужчины выбирали загоны на окраинах, которые не охраняли собаки, и возвращались ночью для кражи. Один из них оставался в машине, второй забирал животных. Похищенных баранов они продавали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража группой лиц по предварительному сговору».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Омской области ранее произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Также сообщалось, что подросток в Омской области изрезал женщину-таксиста ножом и угнал ее машину.