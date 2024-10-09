Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России также поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200 и 68 дронов самолетного типа.

Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Малых Проходов и Липцов в Харьковской области. Украинская сторона в зоне действия этой группировки потеряла до 50 человек.

Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Берестового, Вишневого, Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Григоровки (ДНР), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 14-й и 66-й механизированных бригад.

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 370 человек, БМП, две американские гаубицы М198 и три американских орудия М119, станцию РЭБ «Квертус» и три полевых склада боеприпасов.

Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Щербиновки, Димитрова, Леонидовки, Дзержинска и Цукурино в ДНР.

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 525 человек, два танка, включая французский АМХ-10, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30, американское орудие М119, противотанковую пушку «Рапира» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны у Доброволья и Равнополья в ДНР. Также она отразила две контратаки 118-й и 123-й бригад теробороны.

ВСУ в зоне действия группировки потеряли более 90 человек, французскую гаубицу Caesar, британскую гаубицу FH-70 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Каменского, Пятихаток, Жеребянок (Запорожская область), Львово и Днепровского (Херсонская область).

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 65 человек, гаубицу М777 и орудие Д-20.

С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33130 дронов, 580 ЗРК, 18559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 РСЗО, 15858 орудий полевой артиллерии и минометов.