Песков: БРИКС не заменяет ООН

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, БРИКС не стремится заменить ООН, а скорее дополняет эту организацию, никоим образом не противоречит универсальному характеру Организации Объединенных Наций, передает ТАСС.

Он заявил, что в этом году саммит БРИКС пройдет в Казани на высоком уровне, где к этому международному событию уже все готово. Песков отметил, что был ожидаем значительный интерес к мероприятию, и вся инфраструктура саммита подготовлена для большого количества аккредитованных участников. Он добавил, что вопрос о продлении саммита из-за большого числа участников и мероприятий не стоит, поскольку ни у участников, ни у организаторов нет такой возможности.

«Все будет обеспечено на должном уровне, соответствующем главному международному событию этих дней», – заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что саммит БРИКС в Казани с 22 по 24 октября станет важным международным событием благодаря своему составу и участию многих стран.

В МИД России заявили, что БРИКС не является и не планирует становиться военным союзом, оставаясь объединением равноправных участников.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что к 2028 году доля БРИКС в мировом ВВП вырастет до 38%, в то время как доля стран G7 будет снижаться.

