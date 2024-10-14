Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.9 комментариев
Мишустин назвал долю БРИКС в мировом ВВП к 2028 году
Мишустин спрогнозировал рост доли БРИКС до 38% в мировом ВВП к 2028 году
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к 2028 году доля БРИКС в мировом ВВП увеличится до 38%, тогда как доля стран G7 будет снижаться, отражая глобальные экономические изменения.
Премьер-министр Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России» заявил, что доля БРИКС в мировом ВВП к 2028 году должна увеличиться до 38%, передает ТАСС. Он отметил, что это связано с объективными изменениями в глобальной экономике и повышением значения БРИКС на мировой арене. Мишустин подчеркнул, что доля стран «Большой семерки» в мировом ВВП будет снижаться.
Мишустин также обратил внимание на растущую долю дружественных стран во внешнеторговом обороте России. Он указал, что несмотря на беспрецедентные вызовы, российская внешняя торговля продолжает развиваться динамично. По оценкам Минэкономразвития, за первые восемь месяцев текущего года валовой внутренний продукт России увеличился на 4,2%.
Глава российского правительства отметил, что значительная часть этого роста связана с трансформацией экспорта и расширением сотрудничества с партнерами из дружественных государств. «Доля дружественных стран в общем объеме внешнеторгового оборота России постоянно растет», – подчеркнул Мишустин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Сербии Александр Вучич сообщил о возможном вступлении страны в БРИКС вместо Европейского союза, премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела выразил стремление страны вступить в БРИКС для противостояния доминированию доллара и евро, а также для содействия более справедливым торговым отношениям на международной арене, Индонезия рассматривает возможность присоединения к БРИКС, оценивая потенциальные преимущества от этого шага.