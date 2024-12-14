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Роднина опровергла слухи о гражданстве Чехии
Ирина Роднина объяснила недопонимание с чешским почетным званием
Ирина Роднина заявила, что у нее никогда не было чешского гражданства, а почетное звание, полученное в Чехии, не дает никаких прав или привилегий.
Советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слухи о своем чешском гражданстве, пишет
Sport24. Она подчеркнула, что никогда не получала гражданства Чехии.
«Я не получала чешского гражданства. Мне давали почетное звание – это не гражданство, а звание. Это не паспорт. Никаких привилегий от этого нет», – сказала Роднина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ирину Роднину критиковали за проживание в США. Тогда она подчеркнула, что спокойно реагирует на подобные высказывания и не понимает, в чем заключается проблема.