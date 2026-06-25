Портрет кисти Модильяни продали за десятки миллионов долларов

Tекст: Катерина Туманова

Знаменитое полотно «Сидящая обнаженная в колье» Амедео Модильяни ушло с молотка за 48,2 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

Аукционный дом Sotheby»s провел торги, на которых выставлялась часть коллекции британского инвестора Джо Льюиса. Изначально эксперты оценивали шедевр парижской школы начала XX века примерно в 45 млн фунтов.

В первый день покупателям предложили 15 из 48 картин собрания, 14 из них успешно обрели новых владельцев. В число наиболее ценных работ вошли произведения Густава Климта, Люсьена Фрейда, Эдгара Дега и Пабло Пикассо. Еще один портрет кисти Модильяни продали за 23,28 млн фунтов.

Общая выручка от реализованных произведений искусства достигла 296,3 млн фунтов стерлингов. Аналитики ожидали получить около 200 млн фунтов, что уже считалось рекордной оценкой для частного собрания в Европе. Оставшиеся лоты планируют продать на следующих торгах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, картина Модильяни в 2010 году была продана за рекордную сумму. «Обнаженная» Модильяни в 2018 году также была продана за невероятную сумму. При этом картину Бэнкси продали в США за 18 млн долларов.