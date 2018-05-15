«Обнаженная» Модильяни продана за рекордную сумму

Картина итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левом боку)» продана на аукционе Sotheby’s за рекордные для этого дома 157,2 млн долларов.

«Шедевр Амедео Модильяни 1917 года «Лежащая обнаженная» продан за 157,2 млн долларов – наибольшую аукционную цену в истории Sotheby’s», – сообщает Sotheby’s в Twitter.

Аукционный дом не назвал имя покупателя картины.

Картина ранее принадлежала ирландскому миллиардеру. В 2015 году еще одно полотно с полулежащей обнаженной женщиной Модильяни было продано за 170,4 млн долларов – на аукционе Christie’s.

В апреле сообщалось, что картина Модильяни «Лежащая обнаженная» будет выставлена на торгах в Sotheby's в мае по стартовой цене в 150 млн долларов. Владелец картины приобрел ее в 2003 году за 26,9 млн долларов.

Картина написана в 1917 году. Стартовая цена стала рекордной для произведений на аукционах.