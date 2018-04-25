Знаменитая картина Модильяни выставлена на торги по рекордной цене

Картина итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левом боку)» будет выставлена на торгах в Sotheby's в мае по стартовой цене в 150 млн долларов.

«Лежащая обнаженная», написанная Модильяни в 1917 году, появится на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в середине мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на аукционный дом.

Владелец картины приобрел в 2003 году за 26,9 млн долларов. Ожидается, что картина

будет продана более чем за 150 млн долларов, уточнили в Sotheby's.

Уточняется, что стартовая цена на картину стала рекордной для произведений, когда-либо выставляемых на аукционах.

В 2015 году «Лежащая обнаженная» Модильяни была продана на аукционе Christie's за 170 млн долларов.

В 2010 году «Обнаженная, сидящая на диване» была продана на Sotheby's за 68 млн 962 тыс. долларов.