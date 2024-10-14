Песков заявил о значимости предстоящего саммита БРИКС в Казани

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что президент Владимир Путин всю предстоящую неделю будет готовиться к этому мероприятию, сообщает ТАСС.

«Наверное, это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников», – заявил Песков. Он подчеркнул, что саммит привлекает внимание благодаря участникам и актуальной международной повестке.

Объединение БРИКС продолжает привлекать внимание стран благодаря своей демократической структуре и взаимоуважительному сотрудничеству, добавил Песков, подчеркнув, что БРИКС выгодно отличается от закрытых западных клубов, таких как Группа семи.

Песков также коснулся вопроса возможного изменения названия объединения БРИКС. Он отметил, что любые изменения должны быть приняты консенсусом всех членов. «Это вопрос, который требует консенсусного решения стран – членов БРИКС», – сказал он. На данный момент предложений по смене названия не поступало, и существующее понимание заключается в том, что название останется без изменений.



Мероприятия саммита будут проходить в формате «плюс» и «аутрич», в которых примут участие несколько десятков приглашенных стран. Многие из этих стран уже подали заявки на присоединение к объединению, что подчеркивает возрастающую роль БРИКС на международной арене.

Ранее Песков выражал уверенность, что перед саммитом БРИКС в Казани 22–24 октября будут попытки отговорить лидеров от участия.

В МИД России заявили, что БРИКС никогда не являлся и не собирается становиться военным союзом, оставаясь межгосударственным объединением равноправных участников.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит БРИКС станет крупнейшим внешнеполитическим событием в истории России.