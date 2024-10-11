Песков предсказал попытки сорвать участие лидеров в саммите БРИКС

Песков заявил о попытках отговорить лидеров от участия в саммите БРИКС в Казани

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил «Известиям», что страны-участники сталкиваются с постоянным давлением, направленным на препятствование развитию отношений с Россией. «Это однозначно будет, потому что постоянно на все страны оказывается давление, чтобы помешать развитию отношений с нашей страной», – отметил он, передает ТАСС.



Тем не менее, по словам Пескова, страны заинтересованы в предлагаемой Россией модели отношений, основанной на равноправии и выгодной для всех народов. Он подчеркнул, что развитие этой кооперации соответствует интересам самих стран-участников и их граждан.

Напомним, саммит БРИКС будет состоять из заседаний стран-членов и формата «аутрич»/«БРИКС плюс», которые обсудят темы глобального развития и безопасности.

На саммит БРИКС в Казани были направлены приглашения в 38 стран, из которых 32 уже подтвердили свое участие.

Саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет крупнейшим внешнеполитическим событием в истории России, сообщал помощник президента Юрий Ушаков.