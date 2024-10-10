Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.2 комментария
Ушаков: Саммит БРИКС станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием в истории России
Саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет крупнейшим внешнеполитическим событием в истории России, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он также отметил, что работа по подготовке саммита ведется самым-самым активнейшим образом, передает ТАСС.
Межгосударственное объединение БРИКС, созданное в 2006 году, изначально включало Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации, что накладывает особую ответственность на проведение мероприятий.
В рамках председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит в Казани станет основным событием, на котором состоится встреча глав государств, что подчеркнет его значимость на мировой арене.
Ранее Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в Деловом форуме БРИКС 18 октября в Москве.