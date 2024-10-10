Ушаков: Путин выступит на Деловом форуме БРИКС в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Кроме того, в рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани, Путин планирует провести около 20 двусторонних встреч. Ушаков подчеркнул, что график президента будет насыщенным, и выразил сочувствие в связи с предстоящей нагрузкой. В числе стран, с которыми запланированы встречи, будут как крупные и важные участники саммита, так и другие государства, передает ТАСС.

По словам Ушакова, саммит БРИКС является значимым мероприятием, где ключевую роль играют переговоры и международное сотрудничество. Он подчеркнул важность таких встреч для укрепления дипломатических связей и обсуждения актуальных вопросов международной повестки.

