Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.3 комментария
В Кремле рассказали о программе саммита БРИКС в Казани
Ушаков: На саммите БРИКС в Казани будут обсуждаться глобальное развитие и безопасность
Саммит БРИКС будет состоять из заседаний стран-членов и формата «аутрич»/«БРИКС плюс», обсуждающих темы глобального развития и безопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как сказал Ушаков, саммит будет состоять из двух основных частей, посвященных вопросам глобального развития и безопасности. Первая часть саммита, по его словам, будет включать заседания стран-членов БРИКС. Темой этих заседаний станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, отметил он. Ушаков подчеркнул, что данная тема совпадает с девизом российского председательства в БРИКС в 2024 году, передает ТАСС.
Он уточнил, что во второй части саммита, которая будет проводиться в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», будут обсуждаться вопросы взаимодействия БРИКС и стран глобального Юга в совместном строительстве лучшего мира. В рамках саммита 22 и 23 октября страны БРИКС проведут свои заседания, включая неформальные встречи. С 23 октября после обеда и 24 октября пройдут заседания в расширенном формате с участием приглашенных стран, добавил Ушаков.
В четверг Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в Деловом форуме БРИКС 18 октября в Москве, где также ожидаются видеообращения лидеров других стран.
Кроме того, Ушаков сообщил, что на саммите БРИКС в Казани не планируется проведение отдельной сессии по Украине.