В Кремле рассказали о программе саммита БРИКС в Казани

Ушаков: На саммите БРИКС в Казани будут обсуждаться глобальное развитие и безопасность

Tекст: Дарья Григоренко

Как сказал Ушаков, саммит будет состоять из двух основных частей, посвященных вопросам глобального развития и безопасности. Первая часть саммита, по его словам, будет включать заседания стран-членов БРИКС. Темой этих заседаний станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, отметил он. Ушаков подчеркнул, что данная тема совпадает с девизом российского председательства в БРИКС в 2024 году, передает ТАСС.

Он уточнил, что во второй части саммита, которая будет проводиться в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», будут обсуждаться вопросы взаимодействия БРИКС и стран глобального Юга в совместном строительстве лучшего мира. В рамках саммита 22 и 23 октября страны БРИКС проведут свои заседания, включая неформальные встречи. С 23 октября после обеда и 24 октября пройдут заседания в расширенном формате с участием приглашенных стран, добавил Ушаков.

В четверг Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин примет участие в Деловом форуме БРИКС 18 октября в Москве, где также ожидаются видеообращения лидеров других стран.

Кроме того, Ушаков сообщил, что на саммите БРИКС в Казани не планируется проведение отдельной сессии по Украине.