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Ушаков: Сессий по Украине на саммите БРИКС не будет
На саммите БРИКС в Казани не планируется проведение отдельной сессии по Украине, сообщил Юрий Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани, не планируется проведение отдельной сессии, посвященной ситуации на Украине. Он отметил, что данный вопрос не был формализован в рамках подготовки к мероприятию, передает РИА «Новости».
Помимо этого, Ушаков также подчеркнул, что не ожидается проведения мероприятий по линии так называемых «Друзей мира». Эти инициативы, как пояснил дипломат, также не были включены в повестку дня саммита.
Ранее Китай и Бразилия предприняли усилия по созданию платформы «Друзья мира» для поиска выхода из украинского кризиса.