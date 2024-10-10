Ушаков назвал количество стран, принявших приглашение на саммит БРИКС

Ушаков сообщил о подтверждении участия в саммите БРИКС в Казани 32 странами

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, из этих тридцати двух государств двадцать четыре страны подтвердили участие в саммите в Казани на уровне лидеров, восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами, но еще есть надежда на расширение списка участников, передает ТАСС.

Ушаков также сообщил, что 34 страны выразили интерес к присоединению к БРИКС в той или иной форме. Он подчеркнул, что не все обращения связаны с желанием стать полноправными членами, а работа по согласованию категории «государство-партнер БРИКС» приобрела большое значение для России во время ее председательства.

В четверг генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о намерении присутствовать на саммите БРИКС в Казани во время встречи с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН.

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на саммит БРИКС в Казани премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.