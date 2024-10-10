Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Гутерриш запланировал посетить саммит БРИКС в Казани
Гутерриш заявил Лаврову о планах посетить саммит БРИКС в Казани
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о намерении присутствовать на саммите БРИКС в Казани во время встречи с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
По ее словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил намерение посетить предстоящий саммит БРИКС в Казани. Информация о планах Гутерриша прозвучала во время его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может принять участие в саммите стран БРИКС в Казани. Президент Турции Тайип Эрдоган также подтвердил участие в 16-м саммите БРИКС в расширенном формате «БРИКС плюс».