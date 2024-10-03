Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Эрдоган подтвердил участие в саммите БРИКС в Казани
Эрдоган подтвердил участие в формате «аутрич» 16-го саммита БРИКС в Казани
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани, в расширенном формате «БРИКС плюс», сообщил замглавы МИД и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое намерение участвовать в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани, передает ТАСС. Участие Эрдогана будет проходить в формате «аутрич» или «БРИКС плюс».
Формат «БРИКС плюс» предполагает расширенное участие стран, которые не входят непосредственно в данный экономический союз, но стремятся наладить сотрудничество с его участниками. Эрдоган уже не впервые проявляет интерес к БРИКС, что может свидетельствовать о стремлении Турции укрепить свои позиции на международной арене и наладить экономические связи с участниками организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Сергей Рябков ранее отмечал, что Россия продолжает предпринимать дипломатические усилия для стабилизации ситуации в зоне арабо-израильского конфликта. В этом контексте стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас принял приглашение на саммит БРИКС в Казани, где планируется обсуждение ближневосточной проблематики.