МИД: БРИКС не станет военным союзом по аналогии с НАТО

МИД России заявил, что БРИКС не является и не станет военным объединением

Tекст: Вера Басилая

В министерстве подчеркнули, что БРИКС никогда не являлся и не собирается становиться военной организацией.

«БРИКС – это межгосударственное объединение равноправных участников», – говорится в сообщении МИД России, передает РИА «Новости».

МИД также напомнил, что БРИКС основывается на стратегическом партнерстве по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. Партнеры по БРИКС строят отношения на равноправии, взаимном уважении и ненаправленности против кого-либо.

В ведомстве подчеркнули, что основной целью БРИКС является создание справедливой мировой экономической системы. С 2006 года БРИКС поддерживает мирные методы разрешения споров и укрепление многосторонности. Союз также способствует усилению роли развивающихся стран в международных делах.

С 2024 года БРИКС расширился за счет присоединившихся Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Россия председательствует в БРИКС в 2024 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что перед саммитом БРИКС в Казани с 22 по 24 октября Западом будут предприниматься попытки отговорить лидеров стран от участия.

Саммит БРИКС в Казани будет состоять из заседаний стран-членов и формата «аутрич»/«БРИКС плюс», которые обсудят темы глобального развития и безопасности.

Предполагется, что саммит БРИКС в Казани станет крупнейшим внешнеполитическим событием в истории России.

