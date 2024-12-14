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Путин: Все регионы России оказывают помощь подшефным территориям
Президент России Владимир Путин заявил, что все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным городам и районам в Донбассе и соседних областях.
Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», заявил, что все регионы и муниципалитеты активно помогают подшефным территориям, передает РИА «Новости».
«Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов», – сказал президент.
По его словам, эта поддержка включает и материальную помощь, и усилия по восстановлению инфраструктуры и социально-экономическому развитию. Путин подчеркнул важность такой помощи для укрепления связей и поддержки стабильности в регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул, что страна уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом. Он также объявил о намерении противодействовать попыткам разделить россиян по национальному и религиозному признакам, подчеркивая уникальность и единство российской нации.