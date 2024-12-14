Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».10 комментариев
Путин: Россия уверена в себе и своей силе
Путин: Россия развивается и не поддастся на шантаж
Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом, заявил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия».
«Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту, свою силу», – заявил Путин, передает ТАСС.
Также Путин подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции в мировой истории, российская экономика продолжает развитие и демонстрирует рост.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.