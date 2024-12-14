Путин: Слово «мы» обрело объединяющий смысл для россиян

Tекст: Александра Юдина

Российский лидер заявил, что слово «мы» наполняется объединяющим смыслом для жителей России, передает ТАСС.

«Слово «мы» наполняется сегодня особым, объединяющим смыслом», – сказал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что россияне проявляют подлинное братство и взаимовыручку в трудные времена. Он отметил, что принцип «своих не бросаем» близок каждому в стране, и это подтверждается действиями всех регионов и муниципалитетов России.

Президент добавил, что сейчас все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам ДНР и ЛНР, а также жителям Запорожской и Херсонской областей, Курской области и других приграничных субъектов Федерации.

По его словам, такие принципы делают страну сильнее и сплоченнее. Президент также выразил уверенность, что это единство поможет России с честью преодолеть все испытания.

Ранее глава государства отметил, что Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.