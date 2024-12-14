Путин пообещал жестко пресекать попытки разделить россиян

Путин заявил о жестких мерах против разыгрывания национальных и религиозных карт

Tекст: Александра Юдина

Президент пообещал жестко пресекать любые попытки разобщить граждан страны на основе национальных и религиозных различий, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия является уникальной и самобытной цивилизацией с многообразным и в то же время единым народом.

«Мы не позволим никому разыгрывать национальную и религиозную карты для разрушения нашего общества», – заявил Путин.

Путин подчеркнул, что в названии партии «Единая Россия» отражена суть курса на укрепление страны, которую россияне хотят сохранить и передать следующим поколениям.

«Осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация, чрезвычайно важная вещь», – заявил президент.

По его словам, исторически сложившаяся особенность многообразия российского народа придает ему внутреннюю устойчивость и силу. Путин добавил, что такие качества необходимо поддерживать и развивать для будущего страны.

«Сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи – это наша великая ценность. В ней заключена колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне», – заключил Путин.

Ранее президент заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.