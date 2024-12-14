Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО

Путин отметил принципиальность и справедливость ветеранов СВО для страны

Tекст: Александра Юдина

Глава государства особо подчеркнул значение вклада ветеранов спецоперации для страны, передает ТАСС.

По его словам, ветераны СВО являются не только принципиальными, но и справедливыми людьми, и их участие в общественной жизни России необходимо.

«Эти люди не только принципиальны, но и справедливы, и их неоценимый опыт должен быть востребован в различных сферах жизни нашей страны», – подчеркнул он.

Путин также выразил уверенность в том, что ветераны СВО могут существенно повлиять на развитие гражданского общества и улучшение правовой системы в России.

Президент отметил, что такие люди обладают уникальным опытом и знаниями, которые могут быть полезны в решении множества задач, стоящих перед государством.

Напомним, Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.