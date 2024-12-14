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Убийца водительницы BlaBlaCar оказался маньяком
Осужденный за убийство водительницы BlaBlaCar признался еще в четырех преступлениях
Осужденный за убийство водительницы BlaBlaCar признался в совершении еще четырех преступлений в период с 2003 по 2004 год, увеличив общее число своих жертв до шести.
Убивший водительницу BlaBlaCar и директора двух ресторанов в Москве Ирину Ахматову Виталий Чикирев оказался маньяком, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Он признался ещё в четырёх преступлениях, таким образом, общее число его жертв достигло шести.
После ареста Чикирев рассказал, что в 2010 году помог другу избавиться от тела убитой им девушки. Неоднократные психиатрические обследования выявили у него смешанное расстройство личности с низким уровнем эмпатии. Однако, несмотря на это, его не отправили на принудительное лечение, оставив в условиях строгого заключения.
Отбыв шесть лет, Чикирев начал признаваться в других убийствах, чтобы разнообразить тюремную жизнь поездками в суд. Он рассказал о четырёх убийствах, совершённых в период с 2003 по 2004 год.
Тело Ирины Ахматовой было обнаружено в лесу под Серпуховом. Чикирев, зарегистрировавшись в BlaBlaCar под чужим именем и с чужой фотографией, стал её попутчиком.
Теперь маньяку грозит пожизненное заключение. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Ранее сообщалось, что сервисы по поиску попутчиков и сайты знакомств планируют требовать паспортные данные при регистрации.
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