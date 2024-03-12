Психолог рассказал, как распознать маньяка

Психолог Дворянчиков: Маньякам характерно двойственное отношение к женщинам

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Дворянчикова, одним из таких признаков является амбивалентное (двойственное) отношение к женщинам, передает «Газета.Ru».

Такие мужчины ассоциируют женщину с чем-то притягательным и одновременно опасным. Эта «опасность», мешающая мужчине быть с женщиной, часто побуждает его к совершению преступления, пояснил профессор.

Среди маньяков преобладают лица мужского пола, а низкий процент женщин-маньяков объясняется тем, что у них более устойчивая психика, рассказал Дворянчиков.

«Меньшая ригидность (твердость) позволяет решать проблемы не прямым способом, а обходным и более социально приемлемым, в отличие от мужчин. На мужчинах природа экспериментирует, такое девиантное поведение – тоже своего рода эксперимент», – отметил он.

Говоря о том, как среди людей появились сексуальные маньяки, профессор рассказал, что они могли появиться для выживания популяции в сложных условиях. По словам Дворянчикова, существует теория, описывающая причины полового диморфизма – разделения на мужской и женский пол. Согласно этой теории, половое разделение позволило таким видам занять большие ареалы и вытеснить нераздельнополые.

«Это вписывается в эволюционную теорию парафилии (сексуального извращения). Допустим, за счет ригидности и своеобразия когда-то, возможно, выживали те, чьи поступки, расценивавшиеся бы сейчас как аномалии, позволяли решать задачи выживания популяции в непростых условиях», – рассказал он.