Задержан подозреваемый в убийстве женщины-водителя BlaBlaCar

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 29-летней москвички Ирины Ахматовой, которая пропала на своем автомобиле по дороге из Москвы в Тулу после того, как взяла попутчика через сервис BlaBlaCar.

Задержанным оказался мужчина 1990 года рождения, ранее уже судимый за изнасилование и мошенничество. Он также причастен к ряду грабежей – нападал на водителей в Московской области, и к еще одному убийству в 2011 году, сообщает РЕН-ТВ.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова уточнила, что поиски женщины продолжаются, передает РИА «Новости».

ГСУ СК по Москве ранее сообщало, что вечером 23 декабря Ирина Ахматова после работы направилась в Тулу, взяла попутчика, после чего пропала. В машину к женщине подсел ранее судимый за изнасилование и мошенничество 39-летний мужчина. Машину нашли в подмосковном Серпухове.

Позже неизвестные позвонили мужу пропавшей по дороге в Тулу москвички Ирины Ахматовой, взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar, и потребовали выкуп в 100 тыс. рублей.