Девушка-водитель из Москвы пропала по дороге в Тулу

Несколько дней назад 29-летняя жительница Москвы пропала по дороге в Тулу, следователи возбудили уголовное дело, сообщает ГСУ СК по Москве.

«По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года женщина покинула место работы и направилась из центра города Москвы на личном автомобиле марки Audi в город Тулу. До настоящего времени местонахождение последней не установлено», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в Москве в автомобиль через сервис поиска попутчиков подсел мужчина, после чего автомобиль продолжил движение в сторону области.

Сообщение о безвестном исчезновении поступило в следственные органы вечером 27 декабря.

«По поручению и.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Андрея Стрижова по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщает ведомство.

На данный момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по поиску пропавшей и подозреваемых.