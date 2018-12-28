Стала известна личность попутчика пропавшей директора Burger King из Москвы

Пропавшая по дороге в Тулу москвичка Ирина Ахматова являлась директором двух ресторанов Burger King, а попутчик, подсевший к ней при помощи сервиса BlaBlaCar, якобы ранее был судим за изнасилование и мошенничество, сообщают СМИ.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут розыск 39-летнего попутчика, ранее судимого за изнасилование и мошенничество, сообщает ярославский портал 76.ru.

Также продолжается розыск самой пропавшей 29-летней девушки, по данным портала, она является директором двух московских ресторанов Burger King.

Отмечается, что фотография в аккаунте BlaBlaCar, которую использовал попутчик Ирины, принадлежит другому человеку.

«У меня есть аккаунт на BlaBlaCar, но совершенно другой. Я не знаю, кто и зачем использовал мое фото таким образом. В этот день я не пользовался этим интернет-сервисом, и кто ехал с Ириной, я не знаю», – сказал молодой человек, передает ярославское издание.

Портал добавляет, что смартфон девушки во время поездки зафиксировал ее геопозицию в подмосковном Серпухове, затем Ирина перестала выходить на связь, на следующий день он включился в Ярославле. Там же был обнаружен ее автомобиль со снятыми номерами.

Напомним, ГСУ СК по Москве сообщало, что вечером 23 декабря девушка покинула работу и отправилась в Тулу, в столице к ней подсел неизвестный мужчина, после чего машина продолжила движение в сторону области.