Медведев допустил появление новых регионов в России

Медведев заявил о возможности появления новых регионов в составе России

Tекст: Вера Басилая

На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии, допустил возможность присоединения к России новых регионов. Такое заявление он сделал, говоря о программе «Развитие новых регионов», передает ТАСС.

«Этот опыт интеграции Донбасса и Новороссии может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы. Ведь это возможно», – подчеркнул политик.

Кроме того, Медведев заявил, что новые регионы станут мощной движущей силой для развития страны. Особое внимание должно уделяться вопросам социально-экономического возрождения регионов, вернувшихся в состав России.

При содействии партии все регионы и муниципалитеты оказывают всестороннюю помощь подшефным территориям в Донецкой и Луганской народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что за два года ряды «Единой России» пополнили 190 тыс. жителей новых регионов, а региональные парламенты приняли 320 законов для интеграции Донбасса и Новороссии в правовую систему России.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка граждан и интеграция новых регионов в приоритете у госрасходов.