Партию «Единая Россия» за два года пополнили 190 тыс. жителей новых регионов России

Tекст: Ольга Иванова

Он, отметил успешную интеграцию новых регионов в политическую систему России. Также Якушев рассказал о результатах выборных кампаний и работе избранных депутатов, подчеркнув, что 181 из 216 депутатов в региональных парламентах представляют «Единую Россию». Якушев сообщил о принятии 320 законов, способствующих интеграции Донбасса и Новороссии в российскую правовую систему и экономику страны, говорится на сайте партии.

Партия успешно организовала партийное строительство в новых регионах, создав 78 местных отделений и почти две тысячи первичных отделений. Также открыто 67 общественных приемных Председателя партии, которые обработали 400 тысяч обращений. Якушев подчеркнул, что это свидетельствует о доверии граждан к партии и ее роли в решении различных вопросов.

«Единая Россия» продолжает гуманитарную миссию, доставляя гуманитарную помощь в регионы. С начала специальной военной операции партия доставила более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи. Возведены и отреставрированы дороги, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры. В ЛНР восстановлено около четырех тысяч объектов. Врио секретаря Генсовета сообщил о сборе более 500 млн рублей для помощи беженцам из новых регионов.

Якушев также отметил, что коллеги из партии активно работают, объединяя людей и доказывая свою ответственность за результаты своей деятельности.