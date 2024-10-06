Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.4 комментария
В «Единой России» рассказали о росте партии в новых регионах
Партию «Единая Россия» за два года пополнили 190 тыс. жителей новых регионов России
За два года ряды «Единой России» пополнили 190 тыс. жителей новых регионов, а региональные парламенты приняли 320 законов для интеграции Донбасса и Новороссии в правовую систему России, рассказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Он, отметил успешную интеграцию новых регионов в политическую систему России. Также Якушев рассказал о результатах выборных кампаний и работе избранных депутатов, подчеркнув, что 181 из 216 депутатов в региональных парламентах представляют «Единую Россию». Якушев сообщил о принятии 320 законов, способствующих интеграции Донбасса и Новороссии в российскую правовую систему и экономику страны, говорится на сайте партии.
Партия успешно организовала партийное строительство в новых регионах, создав 78 местных отделений и почти две тысячи первичных отделений. Также открыто 67 общественных приемных Председателя партии, которые обработали 400 тысяч обращений. Якушев подчеркнул, что это свидетельствует о доверии граждан к партии и ее роли в решении различных вопросов.
«Единая Россия» продолжает гуманитарную миссию, доставляя гуманитарную помощь в регионы. С начала специальной военной операции партия доставила более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи. Возведены и отреставрированы дороги, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры. В ЛНР восстановлено около четырех тысяч объектов. Врио секретаря Генсовета сообщил о сборе более 500 млн рублей для помощи беженцам из новых регионов.
Якушев также отметил, что коллеги из партии активно работают, объединяя людей и доказывая свою ответственность за результаты своей деятельности.