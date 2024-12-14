ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

Tекст: Максим Попов

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

«Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.