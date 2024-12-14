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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 16:19 • Новости дня

    Путин отметил вклад «Единой России» в поддержку СВО

    Путин подчеркнул роль «Единой России» в поддержке бойцов СВО и восстановлении регионов

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что партия с первого дня специальной военной операции оказывает поддержку бойцам и ветеранам, вносит важные законодательные инициативы и помогает восстанавливать освобожденные регионы.

    Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул значимость работы партии с первого дня спецоперации, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что партия оказывает поддержку бойцам, вносит ключевые законодательные инициативы, направленные на создание системы правовых и социальных гарантий для военных и их семей. Также «Единая Россия» активно участвует в восстановлении освобожденных регионов и в доставке всего необходимого мирным жителям.

    Президент подчеркнул, что партия делает многое для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогая им интегрироваться в гражданские профессии и участвовать в общественной и политической жизни.

    Путин выразил уверенность в том, что «Единая Россия» примет активное участие в масштабной созидательной работе по развитию страны и поддержанию конституционного порядка и общественного согласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Владимир Путин призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, вернувшихся домой после ранений, а также заявил, что все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным городам и районам в Донбассе и соседним областям.

    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    14 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер с позывным «Миха» получил обморожение ног, проведя неделю в снегу на краснолиманском участке фронта, рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».

    Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта, передает РИА «Новости».

    В результате военнослужащий получил обморожение ног, но задачу выполнил. После этого он попал в госпиталь.

    Как рассказал командир танкового батальона Александр Сопин, теперь боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, но решил продолжить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер в ноябре одним выстрелом уничтожил троих украинских военных. До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

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    14 декабря 2024, 15:13 • Новости дня
    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах

    Путин предложил запустить региональные программы проекта «Время героев»

    Путин предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО в регионах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ПрезидентВладимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» предложил расширить проект «Время героев» для ветеранов СВО, запустив аналогичные инициативы в регионах, чтобы поддержать их развитие и компетенцию.

    Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах, передает ТАСС.

    Инициатива направлена на поддержку ветеранов спецоперации, которые доказали свою ценность в бою и продолжат добиваться результатов в мирной деятельности. «Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем», – отметил Путин на съезде партии «Единая Россия».

    Путин подчеркнул, что для достижения высокого уровня работы важно иметь соответствующую компетенцию и развиваться. В связи с этим он считает необходимым расширение проекта «Время героев» и призвал членов партии активно включиться в эту работу.

    Президент напомнил, что подобные программы уже реализуются в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Эти регионы стали примером того, как развивать и поддерживать инициативы, способствующие социальной и профессиональной адаптации ветеранов.

    Ранее Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

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    13 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    FT: В США ожидают удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

    Financial Times сообщила о возможном ударе ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом ожидает, что Россия может в ближайшие дни запустить ракету «Орешник» по Украине, что рассматривается как инструмент устрашения, сообщил Financial Times сотрудник Совета нацбезопасности США.

    Предполагается, что это может произойти в ответ на удар, нанесенный вооруженными силами Украины по военному аэродрому в Таганроге, пишет Financial Times. Сотрудник Совета нацбезопасности США отметил: «Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни».

    До этого в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни.

    Ранее юристы НАТО выразили беспокойство после боевого применения Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Беспокойство НАТО связано по поводу возможных обвинений со стороны Москвы в связи с ударами дальнобойным оружием вглубь России, которые могут рассматриваться как агрессия.

    Напомним, российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удар по энергообъектам Украины стал частью ответа на атаку ATACMS по Таганрогу.

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    14 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью

    Силы ПВО России сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона

    Российские силы ПВО сбили самолет ВСУ над Херсонской областью
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации Вооруженных сил Украины севернее Херсона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

    «Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал Василенко.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

    Напомним, в ноябре средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29.

    Ранее в декабре российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников. Российские войска также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

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    14 декабря 2024, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Путин подчеркнул готовность России противостоять противникам в культуре и экономике

    Путин заявил о готовности России дать отпор по всему фронту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны защищаться не только на военном, но и на культурном и экономическом фронтах.

    На съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова противостоять своим противникам по всем фронтам, включая линии соприкосновения, культурную, мировоззренческую и экономическую сферы, передает ТАСС.

     «Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карты. Мы будем жестко пресекать такие провокации. Ответим на любые угрозы и вызовы. Готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», – сказал Путин.

    По его словам, «Единая Россия» должна использовать все свои экспертные ресурсы и политический опыт для достижения интересов народа и страны.

    «Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отличали «Единую Россию». Партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону, вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к решениям своим. Какой бы острой ни была полемика, всегда уважала своих оппонентов. Тем самым отсекала разрушительный радикализм, любое внешнее давление, задавала конструктивный характер политического и законодательного процесса. В этом проявляется зрелость партии, ее неотъемлемые преимущества. Его нельзя растерять, недопустимо разменивать по мелочам. Напротив, нужно беречь, укреплять и наращивать постоянно», – сказал Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

    Путин заявил, что Россия уверена в себе и бесполезно ее шантажировать.

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    14 декабря 2024, 05:39 • Новости дня
    Военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в ЛНР

    Российские военные ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в Грековка в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, наемники из стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР, передает ТАСС.

    «Очень большое количество былозападнее Макеевки, Невского, … на купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран», – сказал он, добавив, что когда поступила информация о том, что в Грековке ликвидировано подразделение колумбийских наемников, он не был удивлен.

    Марочко уточнил, что на присутствие иностранных наемников – уроженцев Латинской Америки на этих участках фронта указывают достоверные факты: «тела ликвидированных боевиков, шевроны и литература. Как правило, документов при себе они, естественно, не имеют», – подчеркнул он.

    До этого сообщалось, что ВС России продвигаются под Купянском, несмотря на переброску элитных частей ВСУ.

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    14 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА
    Российские военные поразили три украинских склада БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение трем складам беспилотников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удары также нанесены по скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 60 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37693 беспилотника, 586 ЗРК, 19784 танка и других бронемашины, 1,5 тыс. боевых РСЗО, 19574 орудия полевой артиллерии и минометов, 29206 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе ВС России поразили цех производства ударных беспилотников ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

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    13 декабря 2024, 21:39 • Новости дня
    Шарий сообщил о готовящемся наступлении ВСУ в декабре по приказу Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский инициировал новое наступление вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно начаться в конце декабря, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По его словам, «новое наступление Зеленского и убийство тысяч солдат ВСУ начнется в 20-х числах декабря», передает ТАСС. Шарий не уточнил, на каком направлении ВСУ предпримут попытку наступления.

    Ранее украинский эксперт Мария Берлинская заявила, что украинский фронт находится на грани развала, а Украина испытывает серьезные трудности.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Зеленский может отправить войска в контрнаступление до инаугурации Трампа.

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    13 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в пятницу вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Церемония награждения состоялась в Кремле, Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Награда присвоена за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

    В декабре 2022 года Кадыров сообщал, что президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона.

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    14 декабря 2024, 15:57 • Новости дня
    Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, подняв триколор

    Российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Российские войска заняли здание городского совета в Курахово, передает ТАСС.

    По словам Владимира Рогова, над зданием был поднят российский флаг.

    «Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», – заявил он.

    Курахово находится в западной части ДНР, и контроль над данным объектом имеет стратегическое значение. Рогов подчеркнул, что это свидетельствует о продвижении российских войск в регионе и укреплении их позиций.

    Накануне районе села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров.

    Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

    Между тем в ВСУ сменили командующего группой «Донецк» на фоне блокировки под Курахово.

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    14 декабря 2024, 08:22 • Новости дня
    Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огарево

    Путин и Назарбаев провели встречу в Ново-Огарево

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

    В Ново-Огарево прошла встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает ТАСС.

    Накануне Путин обсудил с Совбезом развитие ОПК и борьбу с экстремизмом.

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    14 декабря 2024, 15:31 • Новости дня
    Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО

    Путин отметил принципиальность и справедливость ветеранов СВО

    Путин: Страна нуждается в ветеранах СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» подчеркнул важность участия ветеранов СВО в жизни страны, отметив их принципиальность и справедливость.

    Глава государства особо подчеркнул значение вклада ветеранов спецоперации для страны, передает ТАСС.

    По его словам, ветераны СВО являются не только принципиальными, но и справедливыми людьми, и их участие в общественной жизни России необходимо.

    «Эти люди не только принципиальны, но и справедливы, и их неоценимый опыт должен быть востребован в различных сферах жизни нашей страны», – подчеркнул он.

    Путин также выразил уверенность в том, что ветераны СВО могут существенно повлиять на развитие гражданского общества и улучшение правовой системы в России.

    Президент отметил, что такие люди обладают уникальным опытом и знаниями, которые могут быть полезны в решении множества задач, стоящих перед государством.

    Напомним, Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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