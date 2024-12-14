Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».16 комментариев
Путин отметил вклад «Единой России» в поддержку СВО
Путин подчеркнул роль «Единой России» в поддержке бойцов СВО и восстановлении регионов
Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что партия с первого дня специальной военной операции оказывает поддержку бойцам и ветеранам, вносит важные законодательные инициативы и помогает восстанавливать освобожденные регионы.
Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул значимость работы партии с первого дня спецоперации, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что партия оказывает поддержку бойцам, вносит ключевые законодательные инициативы, направленные на создание системы правовых и социальных гарантий для военных и их семей. Также «Единая Россия» активно участвует в восстановлении освобожденных регионов и в доставке всего необходимого мирным жителям.
Президент подчеркнул, что партия делает многое для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогая им интегрироваться в гражданские профессии и участвовать в общественной и политической жизни.
Путин выразил уверенность в том, что «Единая Россия» примет активное участие в масштабной созидательной работе по развитию страны и поддержанию конституционного порядка и общественного согласия.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Владимир Путин призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, вернувшихся домой после ранений, а также заявил, что все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным городам и районам в Донбассе и соседним областям.