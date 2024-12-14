Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».10 комментариев
Путин призвал повысить внимание к вернувшимся с ранениями ветеранам СВО
Путин: Необходимо помогать вернувшимся с ранениями ветеранам СВО адаптироваться к обычной жизни
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, которые вернулись домой после ранений.
Президент России Владимир Путин призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, которые вернулись домой после ранений, передает ТАСС.
«Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений», – заявил Путин на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия».
По словам Путина, желающих принять участие в программе «Время героев» – десятки тысяч, сейчас формируется второй поток.
«Прошу обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников специальной военной операции »Время героев«, – сказал президент.
Ранее на съезде «Единой России» состоялось вручение партбилетов ветеранам и участникам СВО.