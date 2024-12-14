Путин призвал повысить внимание к вернувшимся с ранениями ветеранам СВО

Участников СВО решили включить в руководство «Единой России»

На дискуссионной площадке «Элита страны. Участники СВО» первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил важность поддержки бойцов, сообщается на сайте ЕР.

«Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», – сказал Кириенко.

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно участвует в формировании новой государственной элиты, касаясь участия депутатов из числа участников СВО в будущих выборах. Он отметил, что принципиально важно не только получить депутатский статус, но и эффективно использовать предоставленные инструменты для работы на избирательных округах и защиту интересов избирателей.

Партия планирует включить участников СВО в руководящие органы, такие как высший и генеральный советы. Якушев отметил, что это усилит и укрепит ряды партии. Он подчеркнул значимость взаимодействия с участниками СВО для решения новых вызовов и задач.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин остановился на гуманитарной миссии партии и ее помощи участникам СВО. Он сообщил, что партия передала более 130 тыс. тонн гуманитарной помощи с начала операции. Партия также активно задействует волонтеров для решения сложных ситуаций и обеспечения гуманитарной поддержки.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога указал на необходимость организации обучения, реабилитации и досуговых мероприятий для участников СВО, возвращающихся домой. Он подчеркнул, что это обеспечит процветание страны в экономическом плане и в плане безопасности.

Сенатор и Герой России Александр Карелин отметил, что «Единая Россия» предоставляет инструменты для личностного роста участников и ветеранов СВО, такие как Высшая партийная школа и другие кадровые лифты. Он указал, что объединение усилий с партией и государством делает страну сильнее.

14 декабря в национальном центре «Россия» пройдет XXII съезд «Единой России», где будут определены задачи на следующие годы и проведена ротация руководящих органов с включением участников СВО. Делегаты также примут новое положение о работе первичных организаций партии.