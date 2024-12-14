Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».10 комментариев
Зал встал при вручении ветеранам и участникам СВО партбилетов «Единой России»
На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» вручили партбилеты семерым новым членам партии, среди которых участники СВО, в том числе трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков.
На съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», партийные билеты вручили ветеранам и участникам СВО, следует из Telegram-канала «Единой России». Зал приветствовал героев стоя.
Партбилеты получили: участник СВО, доброволец, начальник группы первого батальона бригады (Беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД») Александр Мещанинов, награжденный медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени; сенатор Республики Алтай, Герой России Амыр Аргамаков, награжденный двумя орденами Мужества.
Также партбилеты вручили Герою России Владимиру Сайбелю, депутату Заксобрания города Севастополь; Герою России Роману Кулакову, награжденному медалью Суворова и медалью «За отвагу».
Среди получивших партбилеты – трижды кавалер ордена Мужества, который в ходе СВО служил заместителем командира спецназа, Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Владислав Петриков, награжденный медалью «За храбрость» I степени.
Съезд «Единой России» проходит в Национальном центре «Россия».