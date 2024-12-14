Медведев: «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи

Tекст: Вера Басилая

На пленарном заседании съезда партии «Единая Россия», проходившем в Национальном центре «Россия», председатель партии Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что единороссы выполнят все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что задачи касаются стабильного развития страны, укрепления ее безопасности и суверенитета, а также достижения целей специальной военной операции на Украине.

«Я уверен, что эти задачи будут выполнены, ведь «Единая Россия»– это партия президента, правящая партия, партия большинства», – заявил Медведев.

Медведев также отметил, что Россия продолжает развиваться как социально ориентированное государство, несмотря на выполнение задач специальной военной операции. Он подчеркнул, что даже в таких условиях развитие страны остается направленным на социальные нужды и благополучие граждан, что является одним из приоритетов политики «Единой России».

Кроме того, председатель партии акцентировал внимание на том, что значительная часть расходов государственного бюджета направляется на укрепление обороноспособности страны. Однако, несмотря на эти затраты, государство предпринимает все усилия для обеспечения стабильности экономики и ее динамичного развития. По его словам, это позволяет создать потенциал для дальнейшего роста и устойчивого развития российской экономики, несмотря на внешние вызовы и угрозы.

Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.

Путин также заявил, что страна ждет выполнения «Единой Россией» всех обещаний и планов.

