  • Новость часаПутин: Страна нуждается в ветеранах СВО
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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    14 декабря 2024, 16:22 • Новости дня

    Медведев: «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» выполнит задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, включая укрепление безопасности и цели специальной военной операции, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    На пленарном заседании съезда партии «Единая Россия», проходившем в Национальном центре «Россия», председатель партии Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что единороссы выполнят все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что задачи касаются стабильного развития страны, укрепления ее безопасности и суверенитета, а также достижения целей специальной военной операции на Украине.

    «Я уверен, что эти задачи будут выполнены, ведь «Единая Россия»– это партия президента, правящая партия, партия большинства», – заявил Медведев.

    Медведев также отметил, что Россия продолжает развиваться как социально ориентированное государство, несмотря на выполнение задач специальной военной операции. Он подчеркнул, что даже в таких условиях развитие страны остается направленным на социальные нужды и благополучие граждан, что является одним из приоритетов политики «Единой России».

    Кроме того, председатель партии акцентировал внимание на том, что значительная часть расходов государственного бюджета направляется на укрепление обороноспособности страны. Однако, несмотря на эти затраты, государство предпринимает все усилия для обеспечения стабильности экономики и ее динамичного развития. По его словам, это позволяет создать потенциал для дальнейшего роста и устойчивого развития российской экономики, несмотря на внешние вызовы и угрозы.

    Президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» заявил, что Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.

    Путин также заявил, что страна ждет выполнения «Единой Россией» всех обещаний и планов.

    13 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Медведев призвал Украину смирить гордыню и «изгнать демонов»

    Медведев призвал Украину «изгнать демонов политического украинства»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскому руководству для сохранения страны на мировой карте нужно отказаться от политической инаковости и укрепить связи с Россией, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Украине необходимо сделать выбор между союзом с Россией и исчезновением с карты мира, указал Медведев в статье для журнала «Международная жизнь».

    Он подчеркнул, что от украинцев не требуется жертвовать собой ради свободы, и призвал их смирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и «изгнать демонов политического украинства»

    Попытки разъединить русских и украинцев являются бессмысленными, исторически несостоятельными и преступными, указал Медведев.

    «Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас», – заявил Медведев.

    По мнению Медведева, неонацистские силы на Украине также не смогут добиться успеха в текущей ситуации. Он выразил уверенность, что их действия обречены на провал и приведут только к обострению внутренних проблем в стране.

    Ранее Медведев заявлял, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной при условии, что Киев признает современные реалии и предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным.

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    12 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

    Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев заявил, что ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, а последствия текущих событий в стране он назвал безрадостными.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

    Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

    Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    12 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    Медведев допустил переговоры по Украине с Трампом

    Медведев озвучил условия для переговоров по Украине с администрацией Трампа

    Tекст: Евгения Караваева

    Дмитрий Медведев заявил о возможности переговоров по Украине с администрацией Дональда Трампа, если будут решены вопросы, вызывающие обеспокоенность России.

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине с участием команды избранного президента США Дональда Трампа возможны, передает ТАСС слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

    Медведев, также являющийся председателем партии «Единая Россия», выразил мнение журналистам, отметив сложившуюся на территории Украины реальную ситуацию и изменения в Конституции России.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что основными условиями для возможных переговоров являются ответы на вопросы, поднятые Владимиром Путиным в начале специальной военной операции. Кроме того, Медведев выразил обеспокоенность по поводу развития событий вокруг НАТО и потенциального членства Украины в альянсе. Он отметил, что если все эти вопросы будут урегулированы, то деятельность администрации США может поспособствовать началу переговоров. Однако Медведев добавил, что «до этого надо дожить», подчеркивая сложность текущей геополитической обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета, а глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.

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    12 декабря 2024, 12:45 • Новости дня
    Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

    Медведев привез Си Цзиньпину личное послание от Путина в ходе визита в Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече в Пекине передал Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина, а также обсудил вопросы взаимодействия между правящими партиями.

    Медведев в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи Медведев сообщил китайскому лидеру, что привез личное послание от президента РФ Владимира Путина. Медведев выразил радость по поводу новой встречи, отметив, что предыдущая состоялась два года назад, передает ТАСС.

    «Я искренне рад нашей новой встрече. Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», – заявил Медведев.

    Этот визит в Китай стал продолжением многолетнего взаимодействия между Медведевым и Си Цзиньпином. Их первая встреча состоялась в 2008 году, когда Медведев был президентом России, а Си Цзиньпин – зампредседателя КНР. С 2012 года Медведев контактировал с китайским коллегой в должности премьера, а в последние годы – как зампред Совета безопасности и председатель «Единой России».

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил восхищение преобразованием Китая за последние 25 лет в процветающее экономически развитое государство.

    В рамках своего визита Медведев затронул тему международных отношений, отметив, что развитие связей между Россией и Китаем вызывает негативную реакцию у определенных стран.

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    13 декабря 2024, 20:28 • Новости дня
    Участников СВО решили включить в руководство «Единой России»

    В партии «Единая Россия» намерены обновить состав руководящих органов, включив в них участников специальной военной операции.

    На дискуссионной площадке «Элита страны. Участники СВО» первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил важность поддержки бойцов, сообщается на сайте ЕР.

    «Важно, что члены «Единой России», региональные отделения, актив партии продолжают поддерживать ребят на передовой. Хочу сказать всем большое спасибо за оказанную помощь. Темпы снижать нельзя ни в коем случае», – сказал Кириенко.

    Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно участвует в формировании новой государственной элиты, касаясь участия депутатов из числа участников СВО в будущих выборах. Он отметил, что принципиально важно не только получить депутатский статус, но и эффективно использовать предоставленные инструменты для работы на избирательных округах и защиту интересов избирателей.

    Партия планирует включить участников СВО в руководящие органы, такие как высший и генеральный советы. Якушев отметил, что это усилит и укрепит ряды партии. Он подчеркнул значимость взаимодействия с участниками СВО для решения новых вызовов и задач.

    Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин остановился на гуманитарной миссии партии и ее помощи участникам СВО. Он сообщил, что партия передала более 130 тыс. тонн гуманитарной помощи с начала операции. Партия также активно задействует волонтеров для решения сложных ситуаций и обеспечения гуманитарной поддержки.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога указал на необходимость организации обучения, реабилитации и досуговых мероприятий для участников СВО, возвращающихся домой. Он подчеркнул, что это обеспечит процветание страны в экономическом плане и в плане безопасности.

    Сенатор и Герой России Александр Карелин отметил, что «Единая Россия» предоставляет инструменты для личностного роста участников и ветеранов СВО, такие как Высшая партийная школа и другие кадровые лифты. Он указал, что объединение усилий с партией и государством делает страну сильнее.

    14 декабря в национальном центре «Россия» пройдет XXII съезд «Единой России», где будут определены задачи на следующие годы и проведена ротация руководящих органов с включением участников СВО. Делегаты также примут новое положение о работе первичных организаций партии.

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    14 декабря 2024, 15:11 • Новости дня
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    Путин: Россия уверена в себе и своей силе
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия».

    «Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту, свою силу», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Также Путин подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные санкции в мировой истории, российская экономика продолжает развитие и демонстрирует рост.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    13 декабря 2024, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» решила расширить полномочия первичных отделений

    Партия «Единая Россия» разработала новое положение, стандартизирующее работу первичных отделений и расширяющее их полномочия, вопрос обсуждался на площадке центрального исполкома партии.

    В преддверии съезда, который пройдет 14 декабря, партия провела обсуждение новых мер поддержки и расширения полномочий первичных отделений, сообщается на сайте ЕР.

    На мероприятии представили финальную версию положения о «первичках», которое стандартизирует их работу и расширяет полномочия. Документ примут на съезде партии в Москве.

    Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил важность поддержки участников СВО и их семей, а также сбора гуманитарной помощи для новых регионов, Курской, Белгородской и Брянской областей. По его словам, «первички» являются связующим звеном между населением и фракцией «Единой России» в Госдуме, формулирующим запросы для внесения изменений в законодательство.

    Якушев также подчеркнул, что с 1 января начнет действовать новое положение о «первичках», которое будет отражать задачи на будущее и предусматривать меры стимулирования, такие как добавление финансирования на конкурсы лучших проектов. Изменения в народную программу также планируется обсудить на съезде.

    Заместитель руководителя фракции Андрей Исаев отметил, что за год произошло много изменений, включая создание советов первичных отделений на всех уровнях. Он подчеркнул, что через «первички» любой житель страны может донести до власти свои предложения и вопросы.

    Секретари различных региональных отделений, в частности, Денис Пушилин и Петр Толстой, поделились опытом работы и развитием первичных отделений в своих регионах, отмечая важность взаимодействия и образовательных инициатив.

    Совет первичных отделений, созданный в июле 2024 года, объединяет представителей всех 89 регионов страны.

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    14 декабря 2024, 13:23 • Новости дня
    Турчак попросил не продлевать членство в генсовете ЕР

    Турчак попросил руководство ЕР не продлевать его членство в генсовете

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Республики Алтай Андрей Турчак в ходе съезда партии в Национальном центре «Россия» попросил руководство «Единой России» не продлевать его членство в генеральном совете партии.

    Турчак в ходе съезда партии в Национальном центре «Россия» обратился к руководству партии с просьбой не продлевать его полномочия в генеральном совете «Единой России», передает «Коммерсант».

    «Уходя уходи. Президент ясно и четко определил направление моей деятельности. И это – Республика Алтай. Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики, отдавших за меня свои голоса на выборах. Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде», – заявил политик.

    По словам Турчака, существует «огромная пропасть» между представлением о Республике Алтай как о регионе с потрясающей природой, экологией, туристическим потенциалом и реальным уровнем жизни ее жителей.

    «В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас – исправить эту ситуацию. Жители республики поддержали меня на выборах. Разрываться между работой для них и какой-либо другой деятельностью считаю неправильным, не привык работать спустя рукава», – считает Андрей Турчак.

    Напомним, в субботу «Единая Россия» проводит съезд. Андрей Турчак с 2017 года являлся секретарем ее генсовета. Однако в июне по предложению президента возглавил Республику Алтай и покинул партийную должность. Его преемником на этой позиции стал Владимир Якушев.

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    14 декабря 2024, 15:26 • Новости дня
    Медведев поручил ЕР поддержать производителей компонентов БПЛА

    Медведев поручил ЕР разработать меры поддержки производителей компонентов для БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава «Единой России» Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил разработать меры поддержки отечественных производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

    Это поручение дано после посещения стенда Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) на съезде партии. Медведев предложил провести совещание с участием Минпромторга, Минобороны и профильных комитетов парламента для обсуждения изменений.

    На стенде ЦБСТ были представлены системы донаведения «Площадь К», системы связи «Гермес» и «Тень», а также российские электродвигатели «Уфимец». Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил необходимость создания спроса на отечественные компоненты, так как в настоящее время отсутствуют требования по их использованию в закупках беспилотников.

    ЦБСТ учрежден по инициативе «Единой России» фондом «Наша правда» и ПАО «Промсвязьбанк». Фонд «Эра» оказывает инвестиционную поддержку и помогает в реализации проектов резидентов ЦБСТ, поддержав более 15 проектов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

    На XXII съезде «Единой России» ЦБСТ представил более 50 флагманских военных разработок, включая дроны «Скворец» и FPV-дрон «Овод». Александр Сидякин подчеркнул, что ЦБСТ помогает российским разработчикам создавать комплексные и инновационные решения, примером чего является проект «Грань». Эту разработку поддерживает Центр, и она представляет собой устройство, объединяющее в себе функции рации и смартфона для создания защищенных сетей на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков сообщил, что в России разработана и проходит боевые испытания система «Калинка», предназначенная для выявления и пеленгации сигналов спутниковых систем связи, в том числе Starlink, с помощью которой можно обнаруживать безэкипажные катера и дроны на расстоянии до 15 км.


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    14 декабря 2024, 14:52 • Новости дня
    Зал встал при вручении ветеранам и участникам СВО партбилетов «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» вручили партбилеты семерым новым членам партии, среди которых участники СВО, в том числе трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчиков.

    На съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», партийные билеты вручили ветеранам и участникам СВО, следует из Telegram-канала «Единой России». Зал приветствовал героев стоя.

    Партбилеты получили: участник СВО, доброволец, начальник группы первого батальона бригады (Беспилотной авиации ГРОМ «КАСКАД») Александр Мещанинов, награжденный медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени; сенатор Республики Алтай, Герой России Амыр Аргамаков, награжденный двумя орденами Мужества.

    Также партбилеты вручили Герою России Владимиру Сайбелю, депутату Заксобрания города Севастополь; Герою России Роману Кулакову, награжденному медалью Суворова и медалью «За отвагу».

    Среди получивших партбилеты – трижды кавалер ордена Мужества, который в ходе СВО служил заместителем командира спецназа, Кирилл Лосунчиков и участник СВО, активист ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Владислав Петриков, награжденный медалью «За храбрость» I степени.

    Съезд «Единой России» проходит в Национальном центре «Россия».

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    14 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Путин призвал повысить внимание к вернувшимся с ранениями ветеранам СВО

    Путин: Необходимо помогать вернувшимся с ранениями ветеранам СВО адаптироваться к обычной жизни

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, которые вернулись домой после ранений.

    Президент России Владимир Путин призвал оказывать повышенное внимание поддержке ветеранов спецоперации, которые вернулись домой после ранений, передает ТАСС.

    «Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений», – заявил Путин на съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия».

    По словам Путина, желающих принять участие в программе «Время героев» – десятки тысяч, сейчас формируется второй поток.

    «Прошу обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников специальной военной операции »Время героев«, – сказал президент.

    Ранее на съезде «Единой России» состоялось вручение партбилетов ветеранам и участникам СВО.

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    14 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россияне ждут выполнения обещаний от «Единой России»

    Путин заявил о необходимости выполнения «Единой Россией» всех обещаний и планов

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне ожидают, что партия «Единая Россия» выполнит все свои обещания, включая народную программу,заявил президент России Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

    На XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия», президент Владимир Путин выразил мнение, что граждане страны ждут от партии полного выполнения своих обещаний и планов, в том числе народной программы, с которой партия участвовала в парламентских выборах.

    «Люди ждут, что и новые обязательства, и, подчеркну, все данные прежде обещания, планы, народная программа, с которой «Единая Россия» шла на парламентские выборы в 2021 году, будут полностью выполнены, а некоторые из них даже в большем объеме», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Россия уверена в себе, она чувствует в себе правоту и свою силу – и потому все задачи, поставленные перед нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены.Рассчитываю на ваше безусловное лидерство в реализации новых национальных проектов. Мы подробно их обсуждали совсем недавно, 5 декабря, на Совете по стратегическому развитию. Уверен, что вы, ваши коллеги, партийные организации в регионах – вся партия »Единая Россия« приступите к этой напряженной работе с первых дней наступающего года», – заявил Путин.

    Кроме того, Путин заявил о необходимости дополнения программы «Единой России» конкретными обязательствами.

    «Предстоит внести серьезные, содержательные изменения в программу партии – народную программу. Дополнить ее новыми, конкретными обязательствами, которые принимает на себя «Единая Россия», – сказал он на съезде.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 15:53 • Новости дня
    Путин: Все регионы России оказывают помощь подшефным территориям

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин заявил, что все регионы и муниципалитеты страны оказывают помощь подшефным городам и районам в Донбассе и соседних областях.

    Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», проходящем в Национальном центре «Россия», заявил, что все регионы и муниципалитеты активно помогают подшефным территориям, передает РИА «Новости».

    «Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов», – сказал президент.

    По его словам, эта поддержка включает и материальную помощь, и усилия по восстановлению инфраструктуры и социально-экономическому развитию. Путин подчеркнул важность такой помощи для укрепления связей и поддержки стабильности в регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул, что страна уверена в себе и своей правоте, а попытки помешать ее развитию извне не увенчаются успехом.  Он также объявил о намерении противодействовать попыткам разделить россиян по национальному и религиозному признакам, подчеркивая уникальность и единство российской нации.


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    14 декабря 2024, 15:55 • Новости дня
    Путин отметил круглосуточную работу армии, флота и волонтеров для победы России

    Tекст: Вера Басилая

    Армия, флот, ОПК и волонтеры работают круглосуточно, чтобы приблизить победу России, поддерживая фронт и доставляя гуманитарную помощь, заявил президент Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

    Путин заявил о круглосуточной работе армии, флота, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и волонтеров для достижения победы России, передает РИА «Новости».

    «Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность участия ветеранов СВО в жизни страны, отметив их принципиальность и справедливость.

    Также Путин заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.

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    14 декабря 2024, 16:11 • Новости дня
    Медведев заявил о попытках Запада сильнее разжечь конфликт на Украине

    Медведев заявил о намерении противников России сильнее разжечь конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Противники России, включая США и коллективный Запад, продолжают усиливать конфликт на Украине, поддерживая киевский режим деньгами и оружием, что приводит к гибели мирных жителей, заявил на съезде «Единой России» председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    На съезде партии «Единая Россия» в Национальном центре «Россия» председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что противники России делают все возможное, чтобы усилить конфликт на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, страны Запада, возглавляемые США, снабжают киевский режим деньгами и оружием, что приводит к жертвам среди мирных жителей.

    «Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием», – заявил Медведев, акцентируя внимание на продолжающихся атаках на гражданские объекты России.

    Медведев также отметил, что российское общество объединилось в стремлении противостоять агрессии и оказать поддержку фронту. Он подчеркнул вклад граждан в приближение победы, включая депутатов Государственной думы и региональных руководителей, которые, по его словам, стали примером патриотизма, отправляясь на фронт.

    С первых дней специальной военной операции партия «Единая Россия» возглавила патриотическое движение, изменив свою работу для поддержки граждан в сложные моменты, добавил Медведев.

    «Мы стараемся быть там, где решается судьба страны», – заявил он.

    Ранее Дмитрий Медведев поручил проработать изменение нормативно-правового регулирования для поддержки российских производителей компонентов для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.


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