Путин: Россияне ждут выполнения обещаний от «Единой России»

Путин заявил о необходимости выполнения «Единой Россией» всех обещаний и планов

Tекст: Вера Басилая

На XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия», президент Владимир Путин выразил мнение, что граждане страны ждут от партии полного выполнения своих обещаний и планов, в том числе народной программы, с которой партия участвовала в парламентских выборах.

«Люди ждут, что и новые обязательства, и, подчеркну, все данные прежде обещания, планы, народная программа, с которой «Единая Россия» шла на парламентские выборы в 2021 году, будут полностью выполнены, а некоторые из них даже в большем объеме», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

«Россия уверена в себе, она чувствует в себе правоту и свою силу – и потому все задачи, поставленные перед нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены.Рассчитываю на ваше безусловное лидерство в реализации новых национальных проектов. Мы подробно их обсуждали совсем недавно, 5 декабря, на Совете по стратегическому развитию. Уверен, что вы, ваши коллеги, партийные организации в регионах – вся партия »Единая Россия« приступите к этой напряженной работе с первых дней наступающего года», – заявил Путин.

Кроме того, Путин заявил о необходимости дополнения программы «Единой России» конкретными обязательствами.

«Предстоит внести серьезные, содержательные изменения в программу партии – народную программу. Дополнить ее новыми, конкретными обязательствами, которые принимает на себя «Единая Россия», – сказал он на съезде.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» в Национальном центре «Россия» заявил, что слово «мы» наполнилось особым смыслом для жителей страны.