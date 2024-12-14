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Британский журналист обвинил Обаму и Меркель в кризисе в Сирии
Британский журналист заявил о влиянии нерешительности Обамы и Меркель на кризис в Сирии
Британский журналист Мартин Ивенс обвинил Барака Обаму и Ангелу Меркель в создании условий для кризиса в Сирии из-за их нерешительности в период их политической карьеры, следует из публикации в Bloomberg.
Британский журналист Мартин Ивенс в статье для агентства Bloomberg подверг критике экс-президента США Барака Обаму и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель за их нерешительность, которая, по его мнению, сыграла ключевую роль в развитии кризиса в Сирии. Ивенс заявил, что их неспособность быстро принимать решения привела к нынешнему положению дел на ближневосточной арене, передает РИА «Новости».
По мнению Ивенса, события в Сирии в 2010-х годах продемонстрировали провалы в западной внешней политике. Он подчеркнул, что после окончания холодной войны требовалось сочетание демократического идеализма и прагматичного подхода для решения сложных международных проблем. Однако Джордж Буш-младший и Тони Блэр не смогли справиться с этой задачей.
Ивенс отметил, что после прихода к власти Барака Обамы, Дэвида Кэмерона и Ангелы Меркель, западные политики надеялись на возвращение «взрослого» подхода к международным делам. Но, как утверждает Ивенс, Обама и Меркель пересекли грань между обдумыванием и нерешительностью, что привело к кризису в Сирии и нынешним проблемам Запада.
Ранее вооруженные оппозиционные формирования в Сирии начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.
Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» Абу Хасан аль-Хамуи рассказал, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.