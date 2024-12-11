Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Макрон захотел урегулировать ситуацию в Грузии
Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Грузии, сообщила пресс-служба правящей партии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Разговор по инициативе Эммануэля Макрона продолжался в течение часа.
Президент Франции, выразив «сожаление» ситуацией в Грузии, заявил о «желании внести вклад в ее полное разрешение».
Бидзина Иванишвили «приветствовал идею совместных усилий» и поблагодарил Макрона за звонок, сообщает «Грузинская мечта».
Стороны условились «в ближайшие дни вновь выйти на контакт, чтобы оценить достигнутый прогресс».
Несколько дней назад Макрон принимал в Париже президента Саломе Зурабишвили.
Ранее Зурабишвили выразила протест постпреду ЕС за рукопожатие с главой МИД Грузии.