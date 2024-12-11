Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.0 комментариев
Зурабишвили выразила протест постпреду ЕС за рукопожатие с главой МИД Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике постпреда Евросоюза в Грузии Павла Херчинского за встречу с министром иностранных дел страны Макой Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Неприемлемо рукопожатие с де-факто министром иностранных дел», – заявила она.
Зурабишвили сказала, что «выразила сильный протест» в связи с этим рукопожатием постпреду Евросоюза лично в присутствии послов стран объединения.
Постпред ЕС и Мака Бочоришвили встретились в МИД Грузии в понедельник вечером, после чего министр иностранных дел направилась с первым официальным визитом в Венгрию, где получила заверения в поддержке правительства «Грузинской мечты».
Глава МИД призвала ЕС во время переговоров с Херчинским «прекратить политические спекуляции» в отношении Грузии и предложила строить отношения на принципах «взаимного уважения».
Херчинский, со своей стороны, возложил ответственность на власти Грузии за «насилие и жестокость» на акциях протеста против решения не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года.
Постпреда ЕС подвергли критике за встречу с министром иностранных дел Грузии также некоторые политики в Европе, в частности депутаты из Германии и стран Прибалтики.
Ранее Грузия призвала Евросоюз прекратить политические спекуляции и строить отношения на взаимном уважении.