Зурабишвили выразила протест постпреду ЕС за рукопожатие с главой МИД Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Неприемлемо рукопожатие с де-факто министром иностранных дел», – заявила она.

Зурабишвили сказала, что «выразила сильный протест» в связи с этим рукопожатием постпреду Евросоюза лично в присутствии послов стран объединения.

Постпред ЕС и Мака Бочоришвили встретились в МИД Грузии в понедельник вечером, после чего министр иностранных дел направилась с первым официальным визитом в Венгрию, где получила заверения в поддержке правительства «Грузинской мечты».

Глава МИД призвала ЕС во время переговоров с Херчинским «прекратить политические спекуляции» в отношении Грузии и предложила строить отношения на принципах «взаимного уважения».

Херчинский, со своей стороны, возложил ответственность на власти Грузии за «насилие и жестокость» на акциях протеста против решения не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года.

Постпреда ЕС подвергли критике за встречу с министром иностранных дел Грузии также некоторые политики в Европе, в частности депутаты из Германии и стран Прибалтики.

Ранее Грузия призвала Евросоюз прекратить политические спекуляции и строить отношения на взаимном уважении.