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    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 19:59 • Новости дня

    ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы МИД стран ЕС 16 декабря рассмотрят вопрос санкций против Грузии, заявил постпред объединения в Тбилиси Павел Херчински, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам Херчински, «абсолютно несовместимо» происходящее в последние 12 дней в Грузии с отношениями, которые ЕС имел с Тбилиси. «На столе (у министров иностранных дел) будут все меры», – заявил он.

    Херчински сказал, что ЕС «должен подумать над привилегированными отношениями с Грузией, которые имел с ней последние 10 лет». При этом он назвал достижение консенсуса по санкциям в ЕС «очень трудным», так как нужно согласие всех 27 государств.

    Однако, как считает Херчински, «в столицах всех стран ЕС должны увидеть уровень насилия и жестокости» (по отношению к демонстрантам, которые протестуют против решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года).

    Постпред ЕС не сказал ничего про более чем 150 полицейских, которые пострадали от демонстрантов. «Власти в ответе за насилие, жестокость, мы не можем молчать», – заявил он. По его словам, не исключены визовые ограничения для обладателей определенных категорий паспортов Грузии.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.

    7 декабря 2024, 17:49 • Новости дня
    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили

    Захарова указала на нацистских коллаборационистов среди предков Зурабишвили

    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост, в котором указала на нацистское прошлое предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где она указала на возможные нацистские корни президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...», – написала Захарова, поставив многоточие.

    В своем посте она привела ссылку на публикацию в Telegram-канале «Дипломатический источник», где говорится о родных дядях Зурабишвили. В публикации есть сведения о Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, который был обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчез в 1944 году. Второй – Михаил Кедия, брат матери президента Грузии, о котором не упоминается в официальных биографиях Зурабишвили.

    «Дипломатический источник» сообщает, что фотография Михаила Кедии с нацистскими офицерами могла затруднить его обучение в престижном парижском вузе. Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими фотоснимками, подчеркнув, что эти детали не освещаются в официальных источниках.

    В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед вице-премьера Канады Христи Фриланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.

    Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которые работали на Гитлера.

    Газета Bild ранее обнародовала документы о том, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.

    Коментарии (16)
    6 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки

    Глава Еврокомиссии отменила визит в Париж из-за невыгодного для Европы соглашения с Южной Америкой

    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли в странах общего рынка Южной Америки – Меркосур, охватывающую более 700 млн потребителей.

    До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей.

    В странах Европейского Союза, включая Францию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию и Польшу, ранее прошли массовые протесты фермеров. Их главной целью было выразить несогласие с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Фермеры опасаются, что дешевый импорт из Латинской Америки, где применяются менее строгие санитарные и экологические нормы, может негативно повлиять на их бизнес.

    На фоне этих протестов президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить текущий раунд переговоров с государствами Меркосур. По мнению французского лидера, соглашение может усугубить ситуацию для европейских сельхозпроизводителей, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

    Европейские фермеры опасаются, что планируемое соглашение создаст нечестные условия конкуренции. Импорт продукции из стран Меркосур, где стандарты производства значительно ниже, может привести к снижению спроса на европейские товары. Это, в свою очередь, угрожает сокращением доходов фермеров и ставит под вопрос существование сельского хозяйства в Европе.

    Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.


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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 14:24 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил надежду на установление мира в регионе после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Очень надеюсь на мир в регионе после 20 января. Это отразится и на Грузии», – сказал Кобахидзе.

    Отвечая на вопрос о будущих отношениях Вашингтона и Тбилиси, глава правительства сказал, что «все будет очень хорошо».

    Также Кобахидзе прокомментировал встречу «на ногах» в Париже накануне Дональда Трампа и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, когда пройдет инаугурация нового президента Грузии. К тому, что будет 20 января и далее, Зурабишвили не будет иметь отношения», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

    Коментарии (5)
    9 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина

    Politico: Каллас раскритиковала Меркель за предложение пригласить Путина на саммит ЕС

    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в июне 2021 года унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза, пишет Politico.

    В статье Politico описываются события, произошедшие в июне 2021 года, когда новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас подвергла критике бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Инцидент произошел в контексте обсуждения предложения Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, передает РИА «Новости»

    Идея пригласить Путина возникла у Меркель на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, и предложение было вынесено на заседание Евросовета.

    Каллас, выразив несогласие с данной инициативой, задала вопрос: «Для чего это нужно?». Слова Каллас прозвучали в присутствии всех лидеров ЕС и стали призывом отказаться от диалога с Путиным. Дипломаты отметили, что такая резкая реплика вызвала недоумение у Макрона, поскольку лидер небольшой европейской страны посмела публично критиковать канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями. Каллас предложила отправить европейские войска на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что визит нового руководства Евросоюза в Киев свидетельствует о приоритете продолжения войны, а не благополучия ЕС.

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    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты
    5 комментариев

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

    Коментарии (18)
    6 декабря 2024, 22:43 • Новости дня
    Джеорджеску обвинил власти Румынии в госперевороте

    Кандидат в президенты Румынии назвал решение Конституционного суда страны переворотом

    Джеорджеску обвинил власти Румынии в госперевороте
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил о подрыве демократии и правового государства после решения Конституционного суда об аннулировании итогов первого тура президентских выборов.

    Кэлин Джеорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, обвинил действующую власть страны в подрыве демократии и правового государства. Как сообщает ТАСС, Джеорджеску утверждает, что последнее решение Конституционного суда Румынии, аннулировавшее итоги первого тура президентских выборов, является государственным переворотом.

    В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение о признании результатов недействительными после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В документах, рассекреченных Высшим советом безопасности Румынии, утверждается, что предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер-министр Марчел Чолаку поддержал решение суда, посчитав его правильным, в то время как действующий президент Клаус Йоханнис сообщил, что дата новых президентских выборов будет определена после формирования нового парламентского большинства.

    Джеорджеску заявил, что судебная система страны утратила свою независимость и подчинена политическим приказам. Он подчеркнул значимость народной власти и призвал румын продолжать борьбу за свои права: «Демократия не подлежит торгу. Румыны должны быть едины, смелы и верны идеалам демократии».

    Напомним, на прошедших 24 ноября президентских выборах в Румынии Джеорджеску, занимающий пророссийские позиции, победил в первом туре с 22,94% голосов. Его основной соперник, Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, получила 19,18% голосов.

    Ранее генеральная прокуратура Румынии возбудила два уголовных дел, связанных с предвыборной кампанией кандидата Джорджеску. Дела были инициированы в результате анализа документов, рассекреченных Верховным советом обороны страны.

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    7 декабря 2024, 19:05 • Новости дня
    Джеорджеску решил обжаловать отмену выборов в Верховном суде Румынии

    Джеорджеску решил подать жалобу в Верховный суд Румынии на отмену перовго тура выборов

    Джеорджеску решил обжаловать отмену выборов в Верховном суде Румынии
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску намерен обжаловать в Верховном суде решение об аннулировании первого тура выборов, заявил румынский депутат, председатель партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион.

    По словам Симеона, Джеорджеску вместе со своей командой уже в воскресенье представит ходатайство в суде, чтобы оспорить решение Конституционного суда, также с ходатайством в суд придет партия «Альянс за объединение румын», передает РИА «Новости».

    Симион добавил, что акция будет носить мирный характер. Также он сообщил о запуске партии AUR петиции, требующей проведения свободных выборов в стране. По его словам, этот документ будет направлен в Венецианскую комиссию и другие европейские институты, такие как Совет Европы и ОБСЕ.

    Ранее независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил о подрыве демократии после решения Конституционного суда об аннулировании итогов первого тура выборов.

    Сенатор Алексей Пушков назвал это решение фактическим госпереворотом и обвинил власти Румынии в продвижении либеральных кандидатов.

    Напомним, Джорджеску одержал победу в первом туре, который сначала был утвержден судом, но позднее отменен якобы из-за нарушений, выявленных в рассекреченных документах.

    Коментарии (5)
    7 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси

    Полицейский спецназ перекрыл проспект Руставели и оттеснил протестующих

    Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Отряды специального назначения в Тбилиси усилил меры по разгонам протестующих, перекрыв проспект Руставели и пытаясь оттеснить людей на прилегающие улицы. Демонстранты рассеялись по всей длине проспекта.

    Полицейский спецназ в Тбилиси пытается рассеять протестующих на проспекте Руставели, сообщает РИА «Новости». Полицейские со щитами блокировали выход на площадь Первой Республики и начали оттеснять людей в переулки. Время от времени они демонстративно бегут за протестующими, формируя крупные отряды.

    Протестующие, в свою очередь, пытаются покинуть место событий, вызывая такси или разбегаясь по прилегающим улицам. Несмотря на действия полиции, демонстранты остаются на проспекте и в близлежащих переулках, создавая хаотичное движение в центре города.

    Ранее полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси. До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.


    Коментарии (2)
    6 декабря 2024, 23:50 • Новости дня
    Полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси

    Полицейские начали задерживать протестующих в Тбилиси после использования пиротехники

    Полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси
    @ Vladimir Valishvili/ Russian Look/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси сотрудники МВД начали задерживать участников акции протеста у парламента после инцидента с пиротехникой, что привело к массовому бегству людей с площади Свободы.

    Сотрудники МВД начали массовые задержания участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщает ТАСС . Решение о задержании было принято после того, как протестующие несколько раз выстрелили пиротехникой в сторону стражей порядка.

    Сообщается, что спецназ уже применил водометы для разгона митингующих. Время от времени силовики начинают бить дубинками в щиты, хватают самых активных протестующих. В результате задержаний многие люди начали разбегаться и покинули площадь перед зданием парламента.

    Согласно последним сообщениям, ситуация на площади Свободы нормализуется, однако количество задержанных к настоящему моменту не уточняется.

    Позднее стало известно, что спецназ вытеснил протестующих с прилегающей к парламенту территории и выстроился кордоном на проспекте Руставели.

    Ранее МВД Грузии во время обысков изъяло у оппозиции большое количество незарегистрированного оружия и значительные суммы денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.


    Коментарии (3)
    7 декабря 2024, 02:48 • Новости дня
    Байден сообщил о 80 тыс. военных США в Европе

    Байден отчитался конгрессу о 80 тыс. военных США на территории Европы

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что в Европе развернуты 80 тыс. американских военнослужащих для сдерживания российской агрессии и успокоения союзников.

    По словам Байдена, «около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе». Эта численность была обнародована в письме президента, адресованном руководству обеих палат конгресса США, сообщило ТАСС.

    Байден подчеркнул, что основными целями нахождения американских сил в Европе являются «успокоение союзников» и «сдерживание дальнейшей российской агрессии». Он также отметил, что это решение было принято в ответ на сложившуюся геополитическую ситуацию.

    Напомним, в ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об угрозе ядерной опасности из-за базы США в Польше.

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    9 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Украинцы возили незаконных мигрантов в Латвии на автомобилях с полицейской раскраской

    Tекст: Денис Тельманов

    Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские. Это произошло на трассе E262.

    Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявление госпогранохраны Латвии, два гражданина Украины были задержаны в Аугшдаугавском крае. Подозреваемые занимались организацией нелегальной перевозки мигрантов, используя для этого автомобили, замаскированные под полицейские и пограничные машины.

    Операция по задержанию прошла на трассе E262, соединяющей латвийский город Даугавпилс с российским Островом. По информации ведомства, задержание произошло после того, как правоохранительные органы работали над выявлением незаконной деятельности по транспортировке мигрантов.

    Ранее, 8 октября, госпогранохрана Латвии совместно с государственной полицией задержала 46 нелегальных мигрантов. Они передвигались в микроавтобусе, полностью стилизованном под полицейскую машину, с необходимыми опознавательными знаками и спецсигналами. Позже, 1 ноября, был задержан еще один микроавтобус, замаскированный под транспорт госпогранохраны, в котором находились 25 нарушителей госграницы и два перевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае роста миграционного потока. Прибывшие на Украину беженцы столкнулись с запретом на использование русского языка и строгими наказаниями за это.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Эффективность обращения грузинского президента Саломе Зурабишвили к избранному президенту США Дональду Трампу о якобы сфальсифицированных выборах в парламент Грузии 26 октября сомнительна, заявил газете ВЗГЛЯД Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Было понятно, что с помощью президента Франции [Эммануэля Макрона] Зурабишвили попытается переговорить с Дональдом Трампом «на ногах», чтобы потом использовать это в интересах оппозиции и в своих собственных как «единственно легитимного института Грузии». Зурабишвили пытается заручиться поддержкой, но это, по-моему мнению, безумная и обреченная на провал попытка», – сказал он.

    «Как можно поддержать ее в ситуации, когда БДИПЧ/ОБСЕ вполне позитивно отзывается о выборах в парламент Грузии и нет фактов махинаций?», – задал эксперт риторический вопрос.

    «Оставить президента Грузии в Париже за дверью не могли. Она до инаугурации нового президента Грузии – действующий. Но я абсолютно исключаю, что избранный президент США поддастся на ее дикую попытку продлить собственные полномочия», – сказал Мамрадзе.

    «Я очень надеюсь, что правительство Грузии уже начало устанавливать контакты с будущей администрацией Белого дома», – заявил он.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

    Коментарии (0)
    9 декабря 2024, 10:52 • Новости дня
    Власти Грузии решили запретить протестующим использовать пиротехнику и закрывать лица
    Власти Грузии решили запретить протестующим использовать пиротехнику и закрывать лица
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Парламент Грузии на этой неделе законодательно запретит закрывать лица участникам акций протеста и ограничит использование пиротехники, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, регуляции, запрещающие закрывать лица на акциях, «действуют во многих странах Евросоюза и в США».

    «Цель состоит в том, что это позволит идентифицировать (радикалов), которые закрывают лица, а это стимулирует их вести себя агрессивно», – сказал он.

    Также, по словам Шалвы Папуашвили, на этой неделе парламент рассмотрит вопрос регуляции использования пиротехники в сторону больших ограничений.

    «Мы вынуждены действовать оперативно», – заявил он.

    На акциях протеста в Грузии, ведущихся с 28 ноября против решения правительства не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года, пострадало более 150 полицейских, в которых стреляли пиротехникой и метали «коктейли Молотова» и другие предметы.

    Большинство радикалов на акциях закрывают лица масками.

    Коментарии (2)
    8 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Зурабишвили в Париже обсудила с Трампом и Маском ситуацию в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она заявила, что ждет визита Маска в Грузию.

    «Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Я с нетерпением жду встречи с ним в нашей стране», – сообщила Зурабишвили в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    После этого она опубликовала сообщение, где заявила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии». «У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки», – заявила Зурабишвили.

    Напомним, Трамп и Зурабишвили посетили Париж для участия в церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама)

    В столице Франции она также встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Кроме того, в Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского.

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    9 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи

    Совет ЕС утвердил выплату второго транша помощи Украине в 4,2 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Совет Европейского Союза утвердил выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине объемом 4,2 млрд евро. Это решение подтверждено в официальном заявлении, переданном ТАСС. Выделенные средства являются частью общего пакета помощи в 50 млрд евро, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

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