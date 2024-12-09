Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.7 комментариев
ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии
Главы МИД стран ЕС 16 декабря рассмотрят вопрос санкций против Грузии, заявил постпред объединения в Тбилиси Павел Херчински, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам Херчински, «абсолютно несовместимо» происходящее в последние 12 дней в Грузии с отношениями, которые ЕС имел с Тбилиси. «На столе (у министров иностранных дел) будут все меры», – заявил он.
Херчински сказал, что ЕС «должен подумать над привилегированными отношениями с Грузией, которые имел с ней последние 10 лет». При этом он назвал достижение консенсуса по санкциям в ЕС «очень трудным», так как нужно согласие всех 27 государств.
Однако, как считает Херчински, «в столицах всех стран ЕС должны увидеть уровень насилия и жестокости» (по отношению к демонстрантам, которые протестуют против решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года).
Постпред ЕС не сказал ничего про более чем 150 полицейских, которые пострадали от демонстрантов. «Власти в ответе за насилие, жестокость, мы не можем молчать», – заявил он. По его словам, не исключены визовые ограничения для обладателей определенных категорий паспортов Грузии.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.