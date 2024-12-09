ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По словам Херчински, «абсолютно несовместимо» происходящее в последние 12 дней в Грузии с отношениями, которые ЕС имел с Тбилиси. «На столе (у министров иностранных дел) будут все меры», – заявил он.

Херчински сказал, что ЕС «должен подумать над привилегированными отношениями с Грузией, которые имел с ней последние 10 лет». При этом он назвал достижение консенсуса по санкциям в ЕС «очень трудным», так как нужно согласие всех 27 государств.

Однако, как считает Херчински, «в столицах всех стран ЕС должны увидеть уровень насилия и жестокости» (по отношению к демонстрантам, которые протестуют против решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года).

Постпред ЕС не сказал ничего про более чем 150 полицейских, которые пострадали от демонстрантов. «Власти в ответе за насилие, жестокость, мы не можем молчать», – заявил он. По его словам, не исключены визовые ограничения для обладателей определенных категорий паспортов Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.